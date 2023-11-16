Четверг, 16 Ноября 2023 16:57

АрмИнфо.Руководитель европейского департамента МИД РА Самвел Мкртчян принял участие в онлайн-встрече старших должностных лиц Восточного партнерства Евросоюза, на которой также присутствовали представители Еврокомиссии, Европейская служба внешних связей, государства-члены ЕС и государства-партнеры.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении Самвел Мкртчян коснулся последних геополитических событий, которые создали серьезные вызовы в регионе Восточного партнерства и жизнеспособности формата. В условиях новых реалий была подчеркнута необходимость дополнительных усилий по обогащению содержания сотрудничества в рамках формата, сохранению достижений и усилению сопротивления стран-участниц.

Армянская сторона коснулась нарушений ценностей и принципов, декларируемых некоторыми членами ВП при создании формата, подчеркнув, что без уважения прав человека и демократических ценностей безопасность Европы не может быть всеобъемлющей.

В этом контексте Самвел Мкртчян подчеркнул тот факт, что Азербайджан осуществил этническую чистку в Нагорном Карабахе и насильственно вытеснил оттуда армянское население.