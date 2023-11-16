Четверг, 16 Ноября 2023 15:12

АрмИнфо.В Национальном аграрном университете Армении (НАУА) открылась уникальная по своему формату лаборатория прототипирования и биотехнологических разработок B-On, которая открыта для совместной работы с учеными биотехнологической направленности, исследовательскими группами, стартапами, аспирантами, желающими коммерциализировать свои научные результаты.

Деятельность лаборатории будет направлена на создание экосистемы, которая станет катализатором превращения Армении в региональный биотехнологический центр, объединяющий научные, технологические и предпринимательские таланты со всего региона и создаст связи с международным биотехнологическим сообществом.

Согласно сообщению пресс-службы Университета, B-On является совместным проектом НАУА и Фонда науки и технологий (FAST), который был реализован при поддержке правительства Армении и ОО Gateway Armenia.

Это уже 55 инновационная структура, которая была открыта в Аграрном университете Армении в разрезе последних 5 лет.

Отметим, что Фонд науки и технологий Армении (FAST), был основан в 2017 году с целью создания благоприятной экосистемы для продвижения технологических инноваций и научного прогресса в Армении. Фонд реализует проекты, направленные на глубокие изменения в сфере образования, науки и коммерциализацию научных результатов.