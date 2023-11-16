Четверг, 16 Ноября 2023 15:10

АрмИнфо. Политическая воля властей Армении подписать мирный договор с Азербайджаном в течение ближайших месяцев непоколебима. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 16 октября в своем итоговом выступлении на обсуждениях проекта бюджета 2024 года.

При этом, констатирует премьер, Армения не может подписать этот договор одна и для этого необходима также и подпись Азербайджана.

В настоящее время, напомнил Пашинян, с Баку уже согласованы три ключевые принципы достижения мира между РА и АР. Они были согласованы в течение состоявшихся в Брюсселе трехсторонних переговоров.

Первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах в пределах 29,8 тысячи и 86,6 86,6 тысячи тысячи квадратных километров соответственно. Есть также понимание того, что Алма-Атинская декларация 1991 года должна стать политической основой для делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы, то есть процесс делимитации границ должен быть основан на картах Генштаба СССР 1974-1990гг.. Согласован также пункт отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательство не выдвигать подобных претензий в будущем. Помимо этого, указал премьер, региональные коммуникации должны быть разблокированы на основе взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательств стран.

Тема открытия коммуникаций самая муссируемая за последние годы, заметил Пашинян. <Было много обсуждений, спекуляций на эту тему, правительству РА и мне лично приписывались различного рода обещания, обязательства и, даже, заговоры. Все наши обещания и обязательства нашли место в предложенном нами проекте <Перекресток мира> и мы готовы днем ранее приступить к его реализации, в связи с чем ожидаем действенной поддержки региональных стран и международных партнеров. В документе отражены также обещания и обязательства, данные нам>, - указал глава кабмина.

Премьер вопрошает, если в целом согласованы ключевые принципы, то почему договор о мире не подписывается. <По большому счету, причина в недоверии сторон>, - отмечает Пашинян. С целью избежания недопонимания и своеобразной трактовки документа в ближайшее время предстоит также уточнить его содержание, что станет дополнительной гарантией поддержания безопасности в будущем, добавил глава кабмина РА. <Я и правительство намерены активизировать дипломатические работы по решению этих вопросов и будем уведомлять общественность о процессах>, - сказал Пашинян.