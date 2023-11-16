Четверг, 16 Ноября 2023 15:09

АрмИнфо.Казахстан придает важное значение развитию всесторонних отношений с Арменией. Об этом 15 ноября в Ереване на приеме по случаю национального праздника Казахстана – Дня республики заявил посол РК в Армении Болат Иманбаев. Дипломат напомнил, что 25 октября в Казахстане отмечается День республики – особая дата, знаменующая переломный момент 1991 года, когда Казахстан провозгласил свой суверенитет.

Посол добавил, что последние годы были важными для Казахстана – страна добилась существенного прогресса на пути демократизации. Вместе с тем, Иманбаев обратил внимание, что на международной арене Казахстан зарекомендовал себя в качестве глобального сторонника мира. Он напомнил, что президент страны на Генассамблее ООН подтвердил, что Казахстан продолжит сотрудничество со своими партнерами, в том числе и Арменией по всем стратегическим направлениям.

“Казахстан придает важное значение развитию всесторонних отношений с Арменией. Мы высоко ценим традиционно дружественный характер отношений и выступаем за дальнейшее развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества по всему спектру нашего взаимодействия. Позитивным фактором двусторонних отношений является влиятельная и авторитетная армянская диаспора Казахстана, которая принимает активное участие в жизни страны и служит, по сути, своеобразным мостом дружбы между Ереваном и Астаной”, - сказал Иманбаев.

Он также указал на положительную динамику в армяно-казахстанских экономических отношениях. В этом ключе дипломат отметил, что в экономики Казахстана сегодня работает около 400 компаний с армянским капиталом.

В свою очередь вице-премьер РА Мгер Григорян от имени правительства Армении поздравил Казахстан с этим праздником. “Принятие в 1991 году декларации о государственном суверенитете стало важнейшей вехой истории казахстанского народа. Независимый Казахстан достиг значительных успехов в построении государственности, осуществлении политических и социально-экономических реформ. Сегодня Республика Казахстан - государство, занимающее достойное место в мировом сообществе. Мы придаем большое значение развитию политических, торговых и экономических отношений. Наши страны продолжают тесно сотрудничать как в рамках ЕАЭС, так и в других международных организациях. Сегодня наши страны прилагают усилия в направлении поиска более приоритетных направлений партнерства, взаимодействия, отвечающие интересам Армении и Казахстан”, - сказал Григорян. В мероприятии приняли участие дипломаты зарубежных стран, аккредитованные в Армении, представители госструктур страны, видные общественно-политические деятели, представители СМИ.