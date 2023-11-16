Четверг, 16 Ноября 2023 15:02

АрмИнфо.Администрация Байдена не имеет необходимых инструментов ни для оказания сильного давления на Азербайджан, ни для предоставления реальных гарантий безопасности Армении "на земле". Так американист Сурен Саркисян прокомментировал слушания, прошедшие накануне в Конгрессе США по Арцаху.

Эксперт назвал важной и заметной активность Америки в последнее время. По его словам, послания, отправленные в Баку, также важны.

"Я сам был в Вашингтоне несколько недель назад и пытался понять, есть ли у США для нас стратегия или они решают проблемы "по мере их поступления".

К сожалению, решение не обходить 907 поправку (и только в этом году) администрация Байдена принимает постфактум, то есть, когда Арцах уже обезлюдел, а Азербайджан с 2002 года получает помощь в сфере безопасности от США", - констатировал Саркисян.

Американист также считает неубедительными заявления о том, что США не позволят силой открыть дороги в Армении.

"За последние 30 лет почти все президенты США подписали с другими сопредседателями Совета Безопасности заявления о том, что применение силы или угроза силой не могут быть использованы в процессе урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Факт, что именно это и произошло, причем в нескольких эпизодах, и международное сообщество удовлетворилось лишь обращениями к сторонам.

Все это позволяет мне предположить, что администрация Байдена, находящаяся в преддверии выборов и имеющая достаточно низкий рейтинг, как бы искренна она ни была в своих намерениях, не имеет соответствующих инструментов ни для оказания сильного давления на Азербайджан, ни для предоставления реальных гарантий безопасности Армении "на земле"", - убежден эксперт. По его словам, здесь необходимы новые концептуальные подходы.

Отметим, что накануне, в Конгрессе США прошли слушания по Арцаху. Представитель Госдепа США Джеймс О Брайен касаясь ситуации в регионе. Отметил важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Он также сообщил, что США отменили ряд визитов на высоком уровне и осудили действия Азербайджана, а также не планируют инициировать обход резолюции 907, поскольку не видели реального улучшения ситуации. В этом ключе он отметил важность установления мира в регионе, прежде всего с экономической точки зрения.

"Центральная Азия ищет новые маршруты для своих товаров. Эти пути могут проходить и по югу, через Армению. Мы говорили, что применение силы неприемлемо, транзитный коридор, который будет построен при участии и согласии Армении, может вызвать огромный экономический бум для стран региона, а также на мировых рынках, которые будут иметь доступ к перевозимым через него товарам.

Если же коридор откроется с применением силы или с участием Ирана, то будет очень сильное противодействие и инициатива не увенчается успехом. Далее следует вопрос выбора Армении и Азербайджана, какие политические отношения они хотят иметь в будущем, хотят ли они строить будущее вокруг оси России и Ирана как основных игроков региональной безопасности?

Думаю, что это нестабильно и нежелательно, в том числе для правительств Армении и Азербайджана. У них сейчас есть возможность сделать другой выбор, и сейчас мы разъясняем это для них, и контактов высокого уровня на эту тему", - сказал он.