Четверг, 16 Ноября 2023 11:12

АрмИнфо. В Армении нет монополистов, экономическая деятельность в стране носит свободный характер. Об этом 16 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор>, известный армянский предприниматель Хачатур Сукиасян, говоря о проекте государственного бюджета страны 2024 года.

Сукиасян привел в качестве примера высокий уровень собираемости налогов в стране, в результате чего за последние пять с лишним лет объемы финансирования вооруженных сил страны выросли в 1,5 раза - с 210 млрд драм в 2017 году до 555 млрд - 2024 году. <В нынешних условиях собираемости налогов любой гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность, выплачивая налоги. Все это стало результатом политической воли политической команды, применяющей принципы, благодаря которым удается обеспечить значительный рост налоговых доходов>, - сказал бизнесмен.

Он указал на наличие пока еще полностью не ликвидированных остатков системной коррупции, доставшейся нынешнему правительству от прежних властей. <В противном случае, у нас были бы классные дороги, школы, больницы, детские сады, позволяющие родителям детей работать, создавать дополнительные ценности и обеспечивать свое проживание>, - подчеркнул Сукиасян, указав на необходимость направления бюджетных средств на генерирование производств, применение новейших технологий, создание замещающих зарубежные аналоги продукции, что, в свою очередь, приведет к росту объемов экспорта. <Государство должно обратить внимание на этот факт, поскольку это даст возможность для воспроизводства и поступления в будущем новых налоговых ресурсов>, - подчеркнул депутат.

Отметим, что согласно проекту госбюджета, в 2024 году темпы роста экономики запланированы на уровне минимум 7%. Доходы государственной казны предусмотрены в 2 трлн 566 млрд драмов, что на 15,4% выше плана на 2023 год, а расходы - 3 трлн 17 млрд или на 15,9% выше. Среди расходов капитальные затраты составят 695 млрд драмов, или на 22% больше плана на 2023- й год. По итогам следующего года соотношение налогов к ВВП намечено увеличить на 0,75%. Дефицит бюджета составит около 340 млрд драмов или 3,2% ВВП. В результате к концу 2024 года соотношение госдолга правительства к ВВП составит 48,4%, то есть ниже 50%.