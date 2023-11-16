Четверг, 16 Ноября 2023 11:07

АрмИнфо. В ходе слушаний по вопросу "Будущее Нагорного Карабаха" в Конгрессе США председатель подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Европе Том Кин ясно дал понять, что применение силы Азербайджаном против Армении неприемлемо.

Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея). В своем вступительном слове председатель Кин заявил, что США не могут позволить себе отвести взгляд от региона, и дал понять, что использование силы против суверенной территории Армении, в том числе в Сюникской области, будет полностью и совершенно неприемлемо. Высокопоставленный представитель Билл Китинг повторил послание председателя, заявив, что военные действия неприемлемы, заявив о своей поддержке безопасного и достойного возвращения армян Арцаха в свои дома.

Давая показания перед подкомитетом, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен неоднократно подчеркивал, что администрация Байдена не намерена в обозримом будущем отказываться от статьи 907 Закона о поддержке свободы и что такое решение не окажет негативного влияния на национальную безопасность страны.

О'Брайен подчеркнул, что армяне Арцаха должны иметь полный доступ в регион, и что администрация настаивает на защите их собственности и культурных ценностей, а также на "реальной возможности вернуться". Что касается транспортного сообщения (автомобильного и железнодорожного) на юге Армении, О'Брайен заявил, что оно не должно создаваться силовым путем. Отвечая на вопрос представителя Даррела Иссы о применении санкций против Азербайджана, если "другие методы не сработают", О'Брайен пообещал применить санкции.

Представитель Дина Титус выразила обеспокоенность по поводу роли

Турции в регионе, включая использование турецких F-16 в войне 2020 года, а член Палаты представителей Майк Лоулер указал на ошибочность оказания США военной помощи Азербайджану для противостоять влиянию России и Ирана, в условиях когда Азербайджан имеет значительные энергетические связи с Россией и Ираном. Помощник госсекретаря О'Брайен признал, что администрация осведомлена о ситуации, которая, по ее мнению, не отвечает интересам США.

В своем выступлении представитель Джо Уилсон подчеркнул свою позицию, согласно которой "диктаторы с властью оружия [не должны] преобладать над демократиями с верховенством закона". Представители Джим Коста и Брэд Шнайдер выразили обеспокоенность по поводу проводимой Азербайджаном этнической чистки армян Арцаха и вытекающих из этого гуманитарных потребностей. "Это была этническая чистка, которая произошла с изгнанием этих армян с их исторической родины в Нагорном Карабахе... Эти люди не хотели уезжать", - заявил Коста.