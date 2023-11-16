Четверг, 16 Ноября 2023 11:06

АрмИнфо. В связи с новогодним украшением Еревана движение по Киевскому мосту сегодня ночью будет запрещено. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Согласно сообщению мэрии Еревана, движение по мосту будет прекращено с 23:00 часов 16 ноября по 07:00 утра 17 ноября.