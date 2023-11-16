Четверг, 16 Ноября 2023 10:18

АрмИнфо.Находящийся с визитом в Брюсселе глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с вице-президентом Европейской комиссии по защите европейского образа жизни Маргарита Шинас (Margaritis Schinas) ряд вопросов повестки партнерства РА-ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, было выражено удовлетворение углублением диалога, в том числе по различным направлениям, высказана готовность способствовать его дальнейшему расширению новыми инициативами.

Приветствуя положительную динамику начала диалога по либерализации визового режима, Арарат Мирзоян подчеркнул, что окончательное решение в этом направлении будет соответствовать углублению сотрудничества между Арменией и ЕС и сыграет значительную роль в развитии контактов между людьми.

Стороны также коснулись текущее и будущее сотрудничество с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex), а также вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере безопасности.

Обоюдно подчеркнут прогресс, достигнутый Арменией по ряду показателей, связанных с европейским образом жизни, а также продолжающаяся поддержка ЕС амбициозных реформ в области укрепления демократических институтов, верховенства закона и защиты прав человека в Армении.

Были также рассмотрены вопросы региональной стабильности. Мирзоян представил видение Республики Армения относительно установления долгосрочного мира в регионе, а также шаги правительства, направленные на удовлетворение потребностей и прав более 100 тысяч армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки со стороны Азербайджана.