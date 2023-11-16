Четверг, 16 Ноября 2023 10:04

АрмИнфо.Крах архитектуры европейской безопасности, подъем авторитаризма в мире, массовые нарушения Устава ООН с одной стороны, и демократических ценностей с другой, обуславливают необходимость серьезно переосмыслить, как ЕС должен позиционировать себя. Об этом 15 ноября в Брюсселе, выступая на 15-й ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества Восточного партнерства, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, начиная свое выступление, Мирзоян выразил убеждение, что сегодня среди партнеров-единомышленников можно открыто обсуждать и критически оценивать события как в странах Восточного партнерства, так и на региональном и европейском уровнях.

В этой связи он задался двумя вопросами по части дальнейшего сотрудничества в рамках ВП.

"Каким было Восточное партнерство и что оно из себя представляет сейчас? Какова роль гражданского общества в изменении мира в целом и Восточного партнерства в частности? Еще в 2009 году, когда было запущено Восточное партнерство, оно было направлено на укрепление связей партнеров с ЕС и государствами-членами ЕС на основе общих ценностей, углубление экономического и политического сотрудничества и содействие повестке реформ. Если мы попытаемся обобщить это одним предложением, то Восточное партнерство было создано для продвижения демократии и сегодня оно все так же про демократию.

Я могу с гордостью заявить, что моя страна по-прежнему привержена демократии и демократическим ценностям. В последние годы, несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись: пандемия COVID 19, война 2020 года, военные нападения и агрессии против суверенной территории Армении, приток более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки, процесс демократизации и реализация амбициозной повестки реформ не прекращались в Армении ни на секунду. Правительство Армении продолжает оставаться приверженным усилиям демократической ненасильственной Бархатной революции 2018 года", - отметили Мирзоян.

В этом ключе он указал на сложность поддержки демократии в условиях отсутствия благоприятной среды.

"Крах архитектуры европейской безопасности, подъем авторитаризма в мире, массовые нарушения Устава ООН с одной стороны, и демократических ценностей с другой, обуславливают необходимость серьезно переосмыслить, как ЕС должен позиционировать себя. И это требует от ЕС не только укрепления связей с Восточными Партнерами, но и поощрения сотрудничества между Восточными Партнерами.

В этом контексте я хотел бы приветствовать решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и о предоставлении Грузии статуса кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские устремления", - продолжил армянский министр.

Глава МИД Армении обратил внимание, что за последние несколько лет страна достигла впечатляющих результатов в совместной работе, направленной на сближение Армении и ЕС.

"Мы сотрудничаем в рамках осуществления повестки реформ, в реализации флагманских инициатив на сумму 2,6 миллиарда евро и во многих других областях. Недавно мы начали диалог на высоком уровне между Арменией и ЕС по вопросам политики и безопасности, второй раунд которого проходит сегодня в Брюсселе. Я хотел бы также приветствовать решение ЕС о развертывании наблюдательной миссии вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Более того, ЕС является важным партнером для Армении в оказании поддержки нашим усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Правительство Армении проявляет политическую волю к урегулированию отношений с другим восточным партнером - Азербайджаном, и мы готовы продвигаться в этом направлении, основываясь на принципах, принятых в Гранаде премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом", - заявил Мирзоян.

Министр добавил, что в Ереване считают, что мир и стабильность в Восточном соседстве во многом зависят от экономического сотрудничества партнеров. В этой связи он напомнил, что Армения недавно представила проект "Перекресток мира" в знак нашей приверженности установлению мира и сотрудничества в регионе и за его пределами. Армения также заинтересована в присоединении к проекту Черноморского электрического кабеля, и мы надеемся, что Европейский союз поддержит это стремление, применив свой инструментарий.

"Переходя ко второму вопросу, касающемуся роли гражданского общества, я должен признать, что ни одно правительство в мире не способно в одиночку реализовать повестку развития и бороться с вызовами без вас. Времена, которые мы проживаем, отнюдь не легки, и я определенно знаю, что проблемы, о которых я говорил, не будут решены без вашего участия, без вашей критики, а также без вашей поддержки", - сказал он, в заключение поблагодарив всех за огромную проделанную работ на общее благо Восточного партнерства, для продвижения общих ценностей, демократии, мира.