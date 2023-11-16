Четверг, 16 Ноября 2023 10:03

АрмИнфо.В Армении ведется работа по формированию при офисе Защитника прав человека Совета по защите и поощрению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Об этом накануне в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным заявила Омбудсмен РА Анаит Манасян.

Согласно сообщению офиса Защитника прав человека, в ходе встречи Манасян отметила важность сотрудничества сторон в сфере защиты прав человека. Омбудсмен особо подчеркнула важность защиты прав русской общины Армении, а также прав лиц, принадлежащих к другим национальным меньшинствам, что является одним из приоритетных направлений её деятельности. Манасян сообщила, что при офисе Защитника прав человека создается Совет по защите прав представителей национальных меньшинств, в состав которого включены и представители русской общины.

В ходе встречи Манасян представила ряд вопросов, связанных с защитой прав насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, коснулась их актуальных проблем и потребностей, а также проведенных мероприятий по установлению фактов, в ходе которых в специальном предварительном докладе были обобщены зафиксированные в результате азербайджанской агрессии случаи смертей среди мирного населения, пыток, неуважения к телам погибших и нанесения увечий, что запрещено международным правом.

В свою очередь, Сергей Копыркин поблагодарил за приём, подчеркнув готовность продолжать сотрудничество с институтом Защитника.