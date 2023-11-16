Четверг, 16 Ноября 2023 10:02

АрмИнфо.В среду, 15 ноября, в Брюсселе состоялся второй диалог на высоком уровне по вопросам политики и безопасности между Арменией и ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, принимая за основу первое заседание диалога, состоявшееся в январе в Ереване, в ходе второго заседания была подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в расширении политического диалога и сотрудничестве в сферах внешней политики, политики безопасности и обороны. ЕС подтвердил свою безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности и нерушимости границ Армении (29.800 кв. км) и приветствовал готовность Армении к более тесному сотрудничеству с ЕС.

В ходе встречи стороны коснулись текущих вызовов европейской архитектуры безопасности. В этом контексте была подчеркнута недопустимость применения силы или угрозы силой.

Стороны подчеркнули абсолютную необходимость установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте ЕС выразил поддержку урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ, закрепленных в Алма-Атинской декларации от 1991 года, делимитации на основе предоставленных сторонам карт Генштаба СССР, а также открытия региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и юрисдикции каждой страны с учетом взаимности и равенства. Армения подтвердила свою готовность принять участие во встрече лидеров, которая состоится в Брюсселе при посредничестве Председателя Европейского совета Шарля Мишеля. ЕС приветствовал программу проекта Армении "Перекресток Мира" как проявление приверженности правительства Армении установлению мира и сотрудничества в регионе и за его пределами.

Армения высоко оценила быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС (миссия ЕС в Армении) вдоль международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном, а также поддержку миссии со стороны стран-членов ЕС. Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС вовлечь третьи страны в состав миссии. Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении нелетального оружия посредством Европейского фонда мира. Была подтверждена поддержка участия Армении в региональных проектах, таких как проекты Черноморского подводного электрического и интернет-кабелей.

Стороны также коснулись проблем армянских беженцев, массово насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, подтвердив ранее высказанные позиции о необходимости обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе право на возвращение.

В контексте процесса полного урегулирования отношений между Арменией и Турцией, стороны выразили надежду, что достигнутые до сих пор договоренности, в частности, об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, будут реализованы в кратчайшие сроки.

Участники диалога также обсудили отношения со странами региона, более широкие геополитические развития, а также вопросы, касающиеся гибридных угроз и других вызовов безопасности.

Следующее заседание диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности состоится в Ереване в 2024 году.

Второй диалог ЕС-Армения на высоком уровне по вопросам политики и безопасности проходил под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ваана Костаняна и заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора.