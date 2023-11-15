Среда, 15 Ноября 2023 20:52

АрмИнфо. Ситуация стала зеркальной. Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию. Такое мнение выразил политический аналитик, специалист в вопросах безопасности Рачья Арзуманян на своей страничке в Фейсбук, анализируя речи и заявления, прозвучавшие сегодня во время слушаний в Конгрессе США по карабахской тематике.

Причем, как считает Арзуманян, если Армении грозили будущим, то с Азербайджаном говорят о прошлом, уже состоявшейся этнической чистке, которой будут принуждать его к миру. То есть арцахская проблема, как политическая, будет использовать для давления на Азербайджан и Турцию.

«Так как Армения отказывается от политической размерности арцахской проблемы, то мы отказываемся использовать данный рычаг для давления на центры силы. Необъяснимое для меня поведение. И да, арцахская проблема действительно часть Армянского вопроса в 21 веке в том смысле, что этот козырь разыгрывают центры силы, но не сама Армения. Азербайджану неоднократно и жестко говорится, чтобы думать забыл о Сюнике и войне. В Сенате говорят о 40 000 беженцев 2020 года и 120 000 2023 года. Почему Армения говорит только о 10 000 я объяснить не могу», - отмечает Арзуманян.

Вместе с тем, подтверждается системная работа с Арменией на евро-атлантическую интеграцию, в том числе в вопросах безопасности. Азербайджан будут принуждать к миру, подписанию всеобъемлющего мирного соглашения. При этом исход арцахского армянства в сентябре будет использоваться в качестве дубинки против Алиева, а также Турции, которую будут привлекать к умиротворению Азербайджана.

По мнению аналитика, подготавливается запуск Срединного коридора, когда Армения и Южный Кавказ становятся глобальным коммуникационным перекрестком, в котором заинтересована, в том числе, и Центральная Азия. Все выигрывают и никакого применения силы и угрозы применения силы не должно быть.

Аналитик считает странным мнение Госдепа США, что ситуацию могут дестабилизировать не только Россия, но и Иран. «Интересная, конечно же, точка зрения, так как Иран никаким боком не заинтересован в дестабилизации. И ни слова о Турции в качестве дестабилизирующей стороны. То есть Госдеп считает, что в состоянии влиять на Турцию. На мой взгляд это искаженное представление о Турции», - подчеркнул аналитик.

Напомним, что сегодня в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания по ситуации в Нагорном Карабахе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией.