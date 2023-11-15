Среда, 15 Ноября 2023 18:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13-15 на 2-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 42 на улице Шираза, жилые дома “Чарагайтаин А, Б, В, Г'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 28 на улице Манташяна, жилые дома 3, 3а, 5, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 125 на улице Арменакяна, частные дома 228, 250, 269 на улице норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед” в Норк Мараше; ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович”, “Евростан уют”, “Наири бизнестур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Наири”;

11:00-17:00 жилые дома 35-37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 36 на улице Московяна, жилые дома 4, 24, 24а, 26, 30 на улице Саряна, жилой дом 52 на улице Маисян, частные дома 1-20 в кв. “Конд”, жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери, жилой дом 87/1 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1-5 на улице Касяна, жилые дома 2-2/51 на улице Акобяна, частные дома 78-98 на улице Саркавага, частные дома 43/17-53/16 на улице Ачаряна, жилые дома 6, 17, 31 на улице Улнеци, жилые дома 9, 9а на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 11а, 13/1 на пр. Азатутяна, частные дома 49-71, 106-138 на улице Заряна и прилегающие территории, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Авшар;

10:30-12:30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Малишка и Заритап;

в Котайкской области:

11:00-16:00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни; компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”; частично село Джрвеж и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 частично поселок Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочная станция ‘Ануш Кнар”, “Гога-Седа”; воинская часть, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком” в селе Ваневан;

11։00-13:00 населенные пункты Верин Геташен, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:30-13:00 село Михайловка;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 1, 1а, 10, 12 на улице Ханджяна в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 11а на пр. Багратуняца, жилой дом 18 на улице Чехова, жилые дома 11, 13 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Мушакана 4, 8;

11:00-17:00 , жилые дома 27 на улице Амиряна, 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 41/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 5, 7, 7а, 9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилые дома 4 на улице Саряна, 36 на улице Московяна и прилегающие территории, жилые дома 6, 8, 10, 12 на 2-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 6/5 в 3-ем квартале Давташена, территория, прилегающая к проспекту Исакова, частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат;

10:30-12:30 частично улицы Гая, Голецяна, жилой дом 36 на улице Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-15:00 улицы Маисяна, Пахлавуняц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха ‘Микаэль Варданян”, “Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-16:00 частично село Ариндж, частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38;воиснкая часть СНБ, МЧС;

13։00-15:00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции ‘Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”.