Среда, 15 Ноября 2023 18:43

АрмИнфо.Важнейшее политическое и функциональное значение проекта <Перекресток мира> заключается в том, что Армения визуально демонстрирует свои стремления и к чему она готова. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября в парламенте, в ходе правительственного часа отвечая на соответствующий вопрос.

<Вы знаете, что за этот период были всякие коридорные разговоры и были всевозможные толкования, связанные с этим словом. Мы выдвинули свои параметры, за пределами которых разговора не было. То есть, это не что-то новое, а отражение нашей позиции, наших дискуссий и договоренностей за последние три года>, - подчеркнул Пашинян.

Премьер призывает рассматривать инициативу <Перекресток мира> в более широком контексте. Он замечает, что на пальцах одной руки можно счесть страны, которые обеспечивают собственную безопасность исключительно за счет мощи своей армии. Он призывает рассматривать в контексте мира. <Повестка и инициатива <Перекресток мира> - о безопасности. Модель безопасности, которая Армения выстраивала долгие годы и которая стала причиной проблем состояла в следующем: смотрела налево - грозила пальцем, смотрела направо - грозила пальцем. А когда спрашивали, что дает основания для этого, то отвечала: <вы что, не знаете кто за нами стоит? Но когда пришло время, ей ответили, <сегодня ждем звонка, ничего нем можем вам ответить>, - сказал он.

Такую позицию, считает Пашиняна, нужно изменить. <Сегодня мало стран мира, которые могут обеспечить безопасность лишь оружием. Безопасность обеспечивают в намного более широком контексте: экономикой, культурой, коммуникациями, взаимной зависимостью. <Перекресток мира> на самом деле об этом>, - пояснил премьер.

Напомним, что 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси презентовал проект "Перекресток мира" по налаживанию региональных коммуникаций. Пашинян рассказал, что ключевой идеей проекта является развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном посредством задействования автомобильных дорог, железнодорожных путей, кабелей, трубопроводов, линий электропередачи. Премьер подчеркнул, что задействование этих дорог станет коротким и эффективным путем от Каспийского до Средиземного моря, а также они могут стать эффективным маршрутом от Персидского залива до Черного моря. Он указал, что программа даст большую пользу всем странам региона и привлек к ней внимание правительств и частных инвесторов.