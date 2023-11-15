Среда, 15 Ноября 2023 18:40

АрмИнфо. В новооткрытом медцентре Мартуни помимо ранее действующих услуг для порядка 100 тыс. жителей будут доступны также новые услуги. Об этом, 15 ноября, отвечая на вопросы парламентариев, заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян. В этой связи она указала на полное обследование глаз, различного рода операционные вмешательства, которые уже смогут проводить для жителей региона на месте.

Кроме этого в области планируется реконструировать родильный дом, а также усилить амбулаторное звено в Гегаркунике.

<Новые условия работы, новое оборудование позволят медработникам из Еревана и других областей работать в Гегаркунике>, - сказала она. В этой связи министр подчеркнула, что изменение заработных плат в амбулаторном секторе также является стимулом для удовлетворения имеющегося спроса. Кроме этого, она сообщила, что в следующем году приступят к строительству медицинского центра в Варденисе.

По словам главы Минздрава, в результате проведенных работ можно будет говорить о полном обновлении всех инфраструктур в области.

Аванесян рассказала также, что в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию медцентр в Вайоц Дзоре. <Вместе с этим мы планируем реализовать программу по укрупнению амбулаторий. Думаю, это важные системные изменения, которые должны способствовать равномерному развитию в областях>, - сказала она.