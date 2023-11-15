Среда, 15 Ноября 2023 18:38

АрмИнфо. Полиция Армении никогда не прибегала к варварским методам работы. Об этом 15 ноября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр внутренних дел РА Ваге Казарян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Левона Кочаряна.

Депутат, в частности, приведя собственный пример, отметил, что становится уже традицией, когда силы правопорядка на глазах присутствующих и перед камерами варварски избивают людей, после чего дают показания о якобы примененном в их отношении насилии со стороны участников протестных акций, а суды удовлетворяют требования прокуратуры об их задержании или аресте. Спустя некоторое время, продолжил Кочарян, эти дела приостанавливаются.

В этой связи Ваге Казарян отметил, что за 20 лет службы в системе полиции он не помнит случаев варварства в отношении граждан. Министр отметил, что заявляет об этой со всей ответственностью. Что касается случая с самим Левоном Кочаряном, то, как подчеркнул Ваге Казарян, имеется возбужденное уголовное производство, параллельно проводится служебное расследование, которое приостановлено до завершения уголовного производства.

Министр заметил, что с 2018 года полиция страны работает в круглосуточном режиме, предпринимая все шаги к недопущению всех тех явлений, которые имели место в прошлом.

Напомним, что сын второго президента Армении, главы оппозиционного блока <Армения> Роберта Кочаряна - Левон Кочарян, впервые участвует в заседании Национального Собрания в качестве депутата. Накануне в беседе с журналистами он не исключил, что провластная фракция парламента попытается лишить его депутатской неприкосновенности. Кочарян подтвердил, что знаком с подобными предположениями, допустив провокации в свой адрес со стороны провластных парламентариев. "Возможно, они попытаются сделать так, чтобы я вышел из себя и применил силу. Тогда они смогут написать жалобы в Полицию. В любом случае следует быть хладнокровнее>, - заявил он. Кочарян обозначил свои приоритеты в качестве депутата. "Мы должны сделать все для того, чтобы освободить наших соотечественников, находящихся под незаконным арестом>, - сказал депутат. Левон Кочарян был арестован 25 сентября 2023 года по обвинению в применении насилия в отношении полицейских на митинге в Ереване. Его освободили из- под стражи 6 ноября ввиду получения депутатского мандата после того, как несколько его однопартийцев подали в ЦИК заявления о самоотводе и отказе от мандата.