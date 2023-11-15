Среда, 15 Ноября 2023 16:29

АрмИнфо.Армения больше никогда не будет приобретать использованное вооружение. Об этом 15 ноября в Национальном Собрании РА в ходе обсуждений по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, в целом бюджет 2024 года можно рассматривать как бюджет безопасности. Он, в частности, отметил значительный объем фортификационных работ над укреплением оборонительных позиций. <Если бы в предыдущие 26 лет проводилось столько работ, как в последние годы, линия 44-дневной войны прошла бы по другому району. Сегодня

капитальные вложения направлены на решение этой проблемы, чего не делалось уже очень давно", - сказал парламентарий.

Андраник Кочарян подчеркнул, что бюджетные расходы, выделяемые на внешнюю разведку, должны быть доступны комиссии по вопросам обороны и безопасности, они должны обсуждаться за закрытыми дверями.

Согласно проекту госбюджета Армении, в 2024 году на нужды оборонного ведомства страны будет направлено 555 млрд драмов, что на 10% превышает отчисления текущего года.