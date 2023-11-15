Среда, 15 Ноября 2023 16:26

АрмИнфо.В 2022 году Армения приютила фестиваль актуальной документалистики <Артдокфест>. Поскольку проведение мероприятия в России сорвалось, а в отношении президента фестиваля, режиссера Виталия Манского было возбуждено уголовное преследование из-за антивоенных заявлений в связи с войной в Украине, было принято решение провести фестиваль в Ереване.

В этом году организаторы фестиваля - организация <Киноклуб Ереван> 1 ноября распространили заявление, в котором анонсировалось проведение фестиваля в армянской столице - в Госинституте кино и театра - с 23 по 26 ноября. Однако неосторожное заявление президента <Артдокфест> Виталия Манского по итогам визита последнего в Баку, вызвало недовольство не только среди армянской общественности, но и поставило точку в истории фестиваля на территории Армении.

Манский на своей странице разметил публикацию, под которой прикрепил фотографию на фоне азербайджанского флага, и написал следующее: <Просто и понятное слово победа на самом деле в каждой стране получает настолько уникальное толкование, что нередко становится антиподом самому себе. Вот я уже второй раз попал на день победы Азербайджана. Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма. Уже когда на обратном пути прошли регистрацию, сообразил, что за три плотных дня в Баку не сделал ни одного фото>.

Примечательно, что публикация была удалена, поскольку вызвала ряд вопросов к Манскому, в том числе от организаторов фестиваля. Несколько позже режиссер опубликовал новое заявление, в котором попытался объясниться с ереванским зрителем.

<Практически никогда не удаляю свои посты. Но сегодня позвонили друзья из Еревана, и сказали, что мой текст про поездку в Баку многими в Армении понят не так. Удалил пост, и попробую внести ясность. Действительно слово впечатлен, могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, не смотря ни на какие Дни Победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным. С любовью к всем вам и каждому из вас. Планирую приехать в Ереван и глаза в глаза продолжить этот тяжелый разговор о мире, который обречен на войну>, - написал он, напомнив, что в программе фестиваля включен фильм "Нинины дети" о войне в Арцахе. Режиссер выразил надежду, что в рамках обсуждений этой картины будет возможность поговорить.

Касаемо съемок в Баку, Манский заметил, что это эпизод для большого антивоенного фильма, который снимается в разных странах мира. <Азербайджанские власти нас не приглашали, ничего нам не оплачивали, да и снимали мы с немалыми сложностями>, - прокомментировал он.

Однако Госинститут театра и кино принял твердое решение отменить показы фильмов в рамках <Артдокфест> на своей площадке. В Институте отметили, что готовы продолжить сотрудничество и реализацию различных программ с <Киноклубом Ереван>, но от своего решения не отступят.

Отметим, что в рамках <Артдокфест> планировалось показать восемь авторских фильмов. Открытие фестиваля должно было ознаменоваться показом снятой в Украине на передовой картины Виталия Манского и Евгения Титаренко <Восточный фронт>, закрытие - фильмом Эдуарда Геворкяна <Нинины дети> о 44- дневной войне в Арцахе. Режиссеры должны были лично представить свои картины зрителям.

Напомним, что фестиваль <Артдокфест> не проходит в России с 2022 г. Как пояснили в дирекции мероприятия, решение было принято после срыва церемонии открытия фестиваля в кинотеатре <Октябрь> в Москве 31 марта того же года. Тогда кинотеатр закрыли якобы по причине минирования здания. Также до эвакуации у входа в кинотеатр <Октябрь> было совершено нападение на директора фестиваля Виталия Манского - неизвестный мужчина облил его красной краской.

<И сейчас неважно, произошла ли отмена фестиваля в результате звонка о минировании здания или давления властных структур на киносеть - фестиваль был уничтожен по совокупности всего происходящего в РФ. Случившееся убеждает нас в том, что условия, принятые нами ради сохранения <Артдокфеста> в России, были бессмысленны. Культурное событие, имеющее своим главным принципом верность реальности, не может и не должно существовать в обстоятельствах торжества лживой мифологии и запрета на правду>, - было отмечено в заявлении.

Мероприятие было учреждено в 2007 году по инициативе Совета национальной премии в области неигрового кино <Лавровая ветвь>.