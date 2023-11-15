Среда, 15 Ноября 2023 16:22

АрмИнфо.Проект реконструкции столичного района Конд, имеющего большую историческую и культурную ценность, вступил в этап практической реализации. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, сегодня задачей властей города является регистрация права местных жителей на собственность, чтобы исключить возможные проблемы с застройщиками в ходе реализации проекта. <Уже подано 167 заявлений на легализацию объектов недвижимости. Вопросы, связанные с планом и концепцией реконструкции района, мы обсудили с жителями Конда. В основе этого долгожданного проекта лежит одна цель: объединить новое с традиционной городской средой, сохранив при этом первоначальный колорит исторического района>, - отметил Авинян.

Отметим, что проект в свое время был разработан институтом <Ереван проект> и мэрией французского города Лион. Еще в 2021 году Комитет градостроительства РА объявил международный открытый архитектурно-градостроительный тендер на строительство района Конд в Ереване. Данный конкурс стал уже третьей попыткой привлечь инвесторов в реализацию программы. В рамках проекта было предложено создать профессиональную рабочую группу с участием архитекторов, строителей, экономистов, социологов, юристов, представителей общественных организация и СМИ, а также художников, скульпторов, этнографов, историков. По периметру прямоугольного сада планировалось восстановить сохранившиеся 2-3-этажные старинные здания, использовать армянскую кухню для ресторанов, кафе, чайных, аттракционов, игр, арт-клубов и т. д. В парке художники смогли бы выставлять свои картины, что соответствовало бы французскому Монмартру.