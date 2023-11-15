Среда, 15 Ноября 2023 16:09

АрмИнфо. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой не согласен с обвинениями в национализме в свой адрес в связи с заявлением о том, что гражданам стран, где русский язык не является государственным, недопустимо работать в публичных местах. В том числе водителями, продавцами и курьерами.

В разговоре с <Газетой.Ru> он подчеркнул, что не считает такой подход попадающим под определение национализма. <Нет не считаю [что это попадает под определение национализма]. Закон требует от всех работающих в России иностранцев знания русского языка>, - сказал Толстой.

На вопрос о том, относится ли высказывание к Казахстану и Кыргызстану - странам, где хорошо говорят на русском, но он не является государственным языком - депутат предпочел отмолчаться.

<Не вижу смысла в одностороннем поощрении пренебрежения русским языком на территории бывшего СССР. Хочешь работать в России - учи русский>, - заключил Толстой.

Наблюдатели оценили молчание Толстого по поводу мигрантов из Казахстана и Киргизии тем, что инициатива исключительно геополитически мотивирована и никак не связана с русским языком.

Об этом говорит и то обстоятельство, что в конце октября Госдума РФ сняла с обсуждения законопроект о признании в РФ национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал это тем, что <руководство Армении не сделало никаких шагов в направлении закрепления в стране статуса русского языка>. Этот геополитический подтекст косвенно подтвердил и глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной структуры Евгений Москвичев, по слова которого <эта инициатива в настоящее время не соответствует интересам России>.

Между тем, в Федерации мигрантов России назвали уфологами чиновников, запрещающих приезжим работать в такси. Такое ограничительное решение было принято в Челябинской области.

<Наберут в такси с русским паспортом. Будет такой же узбек, такой же таджик, такой же киргиз, но с паспортом. Работать все равно некому. В Калуге тоже такой запрет есть, там нельзя работать в общепите и такси. В корне ничего не меняется. Ну и тут в Челябинске <Нашей Раши> пересмотрели, тоже решили что-то придумать. А работать-то кто будет? Они запретят сейчас, а дальше, что делать? Отрасль закрывать? Это такие фантасты, я зову их уфологи. Уфологи - это люди, которые ищут НЛО. Но я считаю, что НЛО нет и в отношении НЛО вопросов нет. А вот люди, которые живут в выдуманном мире, общаются с космосом, посылают туда сигналы и запрещают мигрантам в каких-то отраслях работать, - это уфологи на 100%>, - прокомментировал <Газете.Ru> президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.