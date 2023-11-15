Среда, 15 Ноября 2023 15:23

АрмИнфо.Розничным клиентам ВТБ (Армения) до конца ноября доступны трансграничные переводы из России без комиссии. Мгновенно получить средства на счет можно по номеру телефона. Услуга доступна в приложении ВТБ Онлайн.

Для перевода на карту клиента ВТБ (Армения) российским пользователям ВТБ Онлайн необходимо зайти в раздел «Платежи», перейти в опцию «В другую страну», нажать на кнопку «Армения», а затем выбрать перевод «По номеру телефона». Далее необходимо выбрать банк – ВТБ (Армения), ввести номер телефона, сумму и промокод «ASHUN». Транзакция проходит в российских рублях, а зачисление – драмах РА. Средства на счет поступают мгновенно.

«Трансграничные переводы сегодня одни из востребованных услуг для наших клиентов. Мы не только повышаем качество, скорость и удобство проведения таких транзакций, но и дополняем их новым функционалом. В октябре прошлого года ВТБ (Армения) стал первым банком, где были запущены переводы из России по номеру телефона. Благодаря этому за 11 месяцев общее количество транзакций выросло более чем в 3 раза», – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Максимальная сумма одного перевода из России в Армению по номеру телефона составляет 150 тыс. руб. в день, а в месяц – до 600 тыс. руб. Услуга доступна в ВТБ Онлайн для мобильных устройств на платформе Android и в интернет-банке. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях банка или позвонив в контактный центр по номеру 8787.