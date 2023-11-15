Среда, 15 Ноября 2023 15:11

АрмИнфо.США отменили встречи на высоком уровне с Азербайджаном и приостановили планы будущих мероприятий, пишет Туран со ссылкой на источники в Конгрессе.

Согласно источнику, главный дипломат США, отвечающий за Европу и Евразию Джеймс О'Брайен, сегодня выступит перед Конгрессом и даст четкие сигналы Еревану и Баку о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократические институты Армении. Ключевые представители администрации Байдена, отвечающие за кавказскую политику, сегодня дадут показания перед Комитетом Конгресса по иностранным делам о будущем Нагорного Карабаха. Мероприятие проведет конгрессмен Томас Х. Кин.

"Вашингтон даст понять, что после сентябрьской войны с Азербайджаном не может быть "обычного бизнеса".

В своем подготовленном выступлении О'Брайен изложит перед законодателями усилия администрации на Южном Кавказе, особенно в отношении последних военных действий Азербайджана 19 сентября. Он сообщит Комитету, что применение силы Баку в сентябре спровоцировало массовый исход более 100 000 этнических армян из Нагорного Карабаха в Армению. Люди оставили свои дома, средства к существованию, свои сообщества и свою культуру. Теперь, лишенные своих корней, они сталкиваются с огромной проблемой принятия трудного выбора на своем пути вперед.

США признают давление, которое легло на правительство Армении, чтобы обеспечить большое количество перемещенных лиц и беженцев. О'Брайен засвидетельствует, что США призвали Азербайджан обеспечить всем этническим армянам, покинувшим Нагорный Карабах, гарантированное безопасное, достойное и устойчивое возвращение, если они того пожелают, с гарантированными их правами и безопасностью: "Мы призвали Азербайджан уважать и защищать культурное наследие многих групп, которые жили в регионе на протяжении тысячелетий".

О'Брайен также сообщит законодателям, что 26 сентября Соединенные Штаты объявили о выделении гуманитарной помощи на сумму более 11,5 миллионов долларов США для предоставления продовольствия, защиты, жилья и другой срочной поддержки перемещенным лицам и беженцам на Южном Кавказе, в том числе из Нагорного региона. США определили дополнительное финансирование сверх этой суммы для расширения постоянной поддержки вновь прибывших в Армению.

Кроме того, Госдепартамент поддерживает усилия по проведению интервью с теми, кто бежал из Нагорного Карабаха, чтобы узнать больше о том, что они пережили.

О'Брайен засвидетельствует, что США хотят поддержать усилия правительства Армении по диверсификации торговли и расширению коммерческих связей с Европой и Соединенными Штатами в таких перспективных секторах, как сельское хозяйство и технологии. "Мы поддерживаем инициативы правительства по созданию подотчетных институтов посредством таких инициатив, как работа полиции на уровне сообществ. Короче говоря, мы поможем построить экономическую безопасность и устойчивость Армении".

Что касается Азербайджана, О'Брайен сообщит законодателям, что применение Баку силы в Нагорном Карабахе "подорвало доверие и вызвало сомнения" относительно его приверженности всеобъемлющему миру с Арменией. Учитывая эту новую реальность, Государственный департамент ясно дал понять Азербайджану, что в наших двусторонних отношениях не может быть "обычного бизнеса".

После войны в сентябре Соединенные Штаты осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, отменили двусторонние встречи и соглашения на высоком уровне с Азербайджаном, а также приостановили планы будущих мероприятий.

Тем временем О'Брайен засвидетельствует, что США продолжат работать над установлением прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. То, что произошло в сентябре, подчеркнуло, что мир путем переговоров необходим и срочен. Поэтому, Соединенные Штаты удваивают свою поддержку достижению прочного и достойного мира, который обеспечивает основу регионального процветания, экономических связей и свободы от внешнего вредного влияния. Эта цель, к которой стремятся лидеры Армении и Азербайджана и стратегическая цель Соединенных Штатов.

О'Брайен подчеркнёт, что прочный и достойный мир между Арменией и Азербайджаном принесёт пользу всему Южному Кавказу. Открытые транспортные и торговые маршруты положат конец изоляции региона и позволят странам диверсифицировать экономические связи в области безопасности, соединяющие Европу и Центральную Азию. Это навсегда положит конец многолетнему циклу насилия в регионе, создав условия для большей стабильности и инвестиций для всех стран региона.

"Мы продолжим предлагать наши услуги для достижения достойного и прочного мира, который положит конец циклу насилия между Арменией и Азербайджаном и возвестит более безопасное и процветающее будущее для обоих народов региона", - скажет он", - пишет источник.