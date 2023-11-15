Среда, 15 Ноября 2023 14:59

АрмИнфо. Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ ставит под новый удар безопасность государства. Об этом 15 ноября журналистам заявил экс-министр обороны РА, руководитель оппозиционной парламентской фракции <Армения> Сейран Оганян.

По его словам, данная позиция властей страны особенно опасна в нынешней политической ситуации. <Угрозы усугубляются, сложилась сложная военно- политическая ситуация, и отказ от участия в саммите представляет еще одну угрозу для безопасности Армении. Мы являемся членом этого блока. Во многих случаях ухудшение отношений со странами ОДКБ, в том числе, и с Россией происходило и по вине властей страны. Уголовное преследование в отношении генсека организации, неучастие в учениях, и ряд других демаршей являются наглядным тому подтверждением>, - сказал Оганян.

Он указал на очевидность имеющихся с Организацией проблем, но в этих отношениях был сформирован правовой пакет документов, особенно по линии военного компонента, в разработку и развитие которого республика внесла ощутимый вклад. К примеру, Ереван принимал активное участие в создании Коллективных сил оперативного реагирования и сил миротворцев. Армения была также инициатором создания площадки для встречи глав начальников штабов. "Если есть проблемы с членами организации, то нужно поднимать эти вопросы именно на мероприятиях ОДКБ. При невыполнении Организацией своих обязанностей также следует говорить", - сказал Оганян, добавив, что часто Ереван ожидает от ОДКБ таких действий, которые должен предпринять сам.

Накануне в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что не поедет в Минск на саммит глав государств ОДКБ. В начале октября премьер-министр Армении не поехал и в Бишкек для участия в саммите глав СНГ. На встречу СМИД СНГ не поехал также глава МИД Армении Арарат Мирзоян.