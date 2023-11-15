Среда, 15 Ноября 2023 14:31

АрмИнфо. Полковник резервных сил Армии обороны Арцаха Норайр Асланян, награжденный первой и второй степенями Боевого креста, уже около пяти месяцев незаконно содержится в заключении. Об этом говорится в заявлении команды защиты Асланяна.

Напоминается, что решение о задержании полковника Асланяна, обвиняемого в предполагаемом незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, принял суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Карена Фархояна. Решение о продлении содержания под стражей было принято тем же председателем, а ходатайство стороны защиты о замене условий содержания было отклонено.

"Любопытно, как безосновательные обвинения и неуместные причины используются для формализации лишения свободы военнослужащего. Полковник Асланян, занимающий должность заместителя начальника управления безопасности аппарата президента Республики Арцах, обвиняется в хранении законно предоставленного ему оружия и боеприпасов", - отметил адвокат Армен Андрикян.

По словам адвоката, примечательно также, что уголовное преследование в отношении Норайра Асланяна было поручено Главному следственному управлению СНБ РА, вместо Следственного комитета РА. По его словам, логика данного решения неясна, и это еще раз демонстрирует тот факт, что то, что осуществляется против Норайра Асланяна, находится вне чисто юридического контекста и преследует иные скрытые цели.

"Ранее правоохранительная система приводила два аргумента в решениях о задержании Норайра Асланяна. Во-первых, что военный может препятствовать расследованию, поскольку пользуется авторитетом среди общественности, а во-вторых, что он может скрыться от следствия, уехав в Арцах. После пяти месяцев проведения расследования и полной деарменизации Арцаха, по мнению адвокатов, вызывает, по меньшей мере, недоумение, насколько актуальны причины воспрепятствовать расследованию и выезду в Арцах", - говорится в заявлении защиты Асланяна.