Среда, 15 Ноября 2023 12:29

АрмИнфо.Любая страна имеет право иметь силы обороны, а когда речь идет об обычной технике или вооружении, разрешенных международными соглашениями, любая страна имеет право их приобрести. Так глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили ответил на вопрос о поставках французской бронетехники в Армению через территорию Грузии.

По его словам, ключевая цель Тбилиси - вместе с двумя дружественными и братскими народами - обеспечить мир и стабильность в регионе.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Грузия вполне успешно реализует роль беспристрастного игрока в этом процессе.

"В целом, Грузия всегда, на протяжении многих лет, пыталась взять на себя эту естественную роль в этом процессе, хотя это был очень трудный, сложный конфликт, и то благодаря особым усилиям премьер-министра, его личным отношениям с лидерами Грузии. двух стран, что мы получили конкретный результат, взаимовыгодное соглашение для обеих стран", - заявил Дарчиашвили в эфире Первого канала Грузии

По его словам, Армения и Азербайджан открыто начали говорить о необходимости мира, подписания мирного соглашения, и их повествование полностью сосредоточено на мире.

"Мы слышали это много раз во время визитов президента АР Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна в Грузию, а также во время визита премьер-министра Азербайджана в Грузию. Грузия дает обеим странам возможность использовать транзитную функцию нашей страны на равных условиях. Я хочу подчеркнуть, что это на равных условиях.

Любая страна имеет право иметь силы обороны, а когда речь идет об обычной технике или вооружении, разрешенных международными соглашениями, любая страна имеет право их приобрести. Позиция Грузии заключается в том, чтобы дать обеим странам возможность использовать транзитную функцию, которую имеет наша страна, на равных условиях. Соответственно, это наш ответ по этому вопросу, и ненужные инсинуации или любые инсинуации по этому вопросу неуместны", - сказал Дарчиашвили.

Так грузинский министр ответил на вопрос ведущего передачи, не помешает ли распространившаяся в азербайджанских, а затем и грузинских СМИ информация о поставках бронетехники из Франции в Армению через Грузию важной роли Грузии как посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Дарчиашвили также повторил позицию Тбилиси относительно формата "3+3", заявив, что Грузия не участвует, и не будет участвовать в ее работах в будущем. При этом он отметил, что у Грузии очень хорошие, дружественные отношения и сотрудничество с соседними странами - Турцией, Арменией и Азербайджаном в двусторонних форматах.

Ранее стало известно, что Франция передала партию бронемашин "Бастион" Армении. Поставки осуществляются через территорию Грузии. Этот факт вызвал истеричную реакцию Азербайджана.