Среда, 15 Ноября 2023 12:22

АрмИнфо. Насильственное перемещение жителей Нагорного Карабаха в Армению за столь короткий период времени оказалось неожиданным. Об этом 15 ноября с трибуны парламента заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян в ходе представления проекта государственного бюджета страны 2024 года.

Министр заметил, что региональные конфликты и глобальные процессы несут в себе большую опасность, которые могут привести к глобальному кризису со всеми отрицательными последствиями для экономики страны. Это касается и насильственно перемещенных соотечественников из Нагорного Карабаха. <Конечно, осуществляемая властями Азербайджана политика делала очевидными преступные намерения Баку по проведению этнических чисток, однако насильственное перемещение 100 тысяч человек за столь короткий период времени оказалось действительно неожиданным>, - сказал министр.

Он добавил, что лишь благодаря высокому уровню собираемости налогов и формированием необходимых резервов удалось решить некоторые финансовые проблемы беженцев. С учетом того, что проект госбюджета следующего года был представлен до этих событий, в нем не нашли своего отражения расходы на нужды вынужденных переселенцев. Однако ко второму чтению по представленному документу, как заметил министр, данные расходы буду учтены. В частности, на первый квартал 2024 года будут запланированы средства в размере 50 тысяч драмов на каждого беженца для оплаты расходов по коммунальным платежам, будут также предусмотрены средства для выплат пенсий и пособий для вынужденных переселенцев, на что потребуется дополнительно 30 млрд драмов. Предусмотрены и дополнительные средства на медицинское обслуживание и образование беженцев. Программы содействия по приобретению жилья и трудоустройства пока не нашли своего отражения в документе, к этому вопросу правительство вернется в декабре текущего года. Тем не менее, на эти цели в Резервном фонде правительства будут запланированы значительные финансовые ресурсы.

Министр в этой связи указал на важность управления новыми рисками. В этих условиях не применение эффективных механизмов управления ими может привести к непредсказуемым последствиям.