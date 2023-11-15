Среда, 15 Ноября 2023 12:18

АрмИнфо.Армяно-иранские экономические отношения интенсивно развиваются, и если в 2021 году товарооборот составил 350 миллионов долларов, то в этом году существует вероятность достижения товарооборота до 1 миллиарда долларов. И в этом смысле экономические отношения приобретают смысл безопасности.

Об этом в эфире Общественной телекомпании заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопрос о том, какие экономические вопросы с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По словам Григоряна, исходя из вышесказанного, Ереван и Тегеран обсуждают экономическое взаимодействие в контексте отношений безопасности.

На вопрос, есть ли предметные проекты, Григорян ответил, что они разные, например, иранская компания выиграла тендер на строительство дороги "Север-Юг". "Вы знаете, насколько важно для Армении направление Север-Юг, потому что оно имеет большое значение в контексте развития инфраструктуры, а также проекта "Перекресток мира", и это причина, по которой мы также обсуждаем экономику как инструмент, способствующий безопасности", - сказал он.

Взаимодействие с ОДКБ и текущие проблемы в отношениях

Касаясь неучастия Армении в работах уставных Органов ОДКБ, в том числе и предстоящем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств в Минске, и уточнения, если Ереван бойкотирует работы Организации, то почему бы не покинуть ее, Григорян напомнил, что Армения не получила необходимой помощи от Организации для защиты своих суверенных территорий.

"Армения начиная с послевоенного периода 2020 года, когда в ОДКБ говорили, что Нагорный Карабах не является суверенной частью РА, они не могут заниматься этими вопросами. Но с мая 2021 года, когда азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию РА, мы обратились в ОДКБ, и начиная с этого момента до сентября прошлого года, когда Азербайджан вновь напал на Армению и мы попросили о помощи, мы не получили необходимую помощь для защиты нашей суверенной территории.

Начиная отсюда, у нас возникли многочисленные вопросы к ОДКБ, у нас до сих пор не ответов на эти вопросы. И это также является причиной того, почему мы не участвуем в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ",- сказал он.

На вопрос, получаем ли мы ответы на волнующие нас вопросы, не участвуя в заседаниях, Григорян заявил, что, участвуя в заседаниях, мы точно не получаем ответов.

Секретарь Совбеза при этом не считает демаршем неучастие в заседаниях, но вновь отметил, что есть ответы на вопросы, которые не получены. Он также добавил, что вопрос о выходе из ОДКБ в повестке дня не стоит.

"Мы ожидаем ответов на вопросы, связанные с ОДКБ, я не вижу никакой проблемы в том, что мы не участвуем в каком-либо мероприятии в рамках ОДКБ", - сказал он.

На уточнение, почему же Армения не выходит из ОДКБ, если всё равно не участвует в ее работах, Григорян заверил, что ответ на этот вопрос уже звучал. "Мы считаем это наилучшей политикой. Кстати, членство Армении в ОДКБ нас никоем образом не сковывает при построении отношений с другими государствами, и поскольку проблем нет, мы к этому вопросу не возвращаемся", - отметил он, опять повторив непонятную формулировку армянских властей, что "не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении".

Касаясь неучастия России, Турции и Азербайджана в работах Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване, Григорян предположил, что у этих стран есть свои объяснения этого шага. "Я не знаю причин, для меня это странно и удивительно", - добавил он.

Отношения Армения-Азербайджан

На вопрос ведущего, почему Армения отказывается ехать в Москву на встречу с азербайджанской стороной, и настаивает на европейской площадке, секретарь Совбеза РА отметил, что Ереван хочет провести встречу на той площадке, где изначально были достигнуты определенные договоренности. Он напомнил, что изначально Азербайджан дал согласие на встречу в Брюсселе в конце октября, но затем по каким-то причинам отказался от нее. Однако, продолжил он, Армения готова провести встречу на этой площадке и до конца года при возможности, подписать мирный договор с Азербайджаном. "Армения, к примеру, готова провести встречу в Вашингтоне для продолжения переговоров. И надеюсь, что переговоры состоятся", - сказал он, отметив, что цель визита американского сопредседателя МГ ОБСЕ в регион, организация такой встречи в Вашингтоне.

На уточнение, почему же Армения отказывается от встречи в Москве, если Азербайджан согласен на российскую площадку, Григорян, в частности, сказал: "Мы едем туда, куда считаем важным, где видим возможности, откуда нам поступали четкие предложения".

На замечание о том, что разве беспочвенны утверждения России о том, что Армения меняет свой вектор развития, принимая во внимание тот факт, что Ереван отказывается от участия в мероприятиях под эгидой Москвы, при этом параллельно укрепляет отношения с ЕС, Францией, Индией, Великобританией, Григорян заверил, что, да, обвинения беспочвенны.

По его словам, у Армении как выяснилось множество возможностей, и она их использует, диверсифицирует свою безопасность и экономику. "Альтернатива, одна из основополагающих столпов государственности. И мы ищем альтернативы, и не только на Западе", - заверил он.