Среда, 15 Ноября 2023 11:16

АрмИнфо.По итогам первого заседания стратегического диалога между Республикой Армения и Великобританией в Лондоне 13 ноября было принято совместное заявление. C армянской стороны в диалоге участвовал глава МИД Арарат Мирзоян, с британской - министр по европейским вопроса Лео Дохерти.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, заявлении, частности, отмечается: "Начало этого стратегического диалога стало возможностью зафиксировать прочное сотрудничество и дружбу между нашими двумя демократическими странами. Поскольку угрозы демократическим ценностям, правам человека, верховенству закона и свободам растут вместе, мы стремимся защитить наших граждан, совместно работая над вопросами, представляющими взаимный интерес. Сейчас, как никогда, важно не только укреплять торговлю и стабильность, но и защищать наши общие основные ценности. Мы подтвердили стремление развивать наше партнерство в ближайшие годы". В ходе диалога министры обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также пути сотрудничества Армении и Великобритании в будущем.

Они включают: Управление и верховенство закона, где Великобритания поддерживает цифровизацию и модернизацию государственных услуг в Армении, улучшение гендерного равенства в полиции и вскоре начнет работу по поддержке потенциала управления границами Армении для решения проблем безопасности и миграции. "Армяно-британское оборонное сотрудничество, которое продолжает расширяться, увеличивая число офицеров Вооруженных Сил РА, Министерства обороны и полиции (МО), проходящих обучение английскому языку, курсы руководства и лидерства для старшего и младшего командного состава Великобритании, а также пакеты многонациональных миротворческих операций и разминирования. Обе стороны планируют провести шестой раунд переговоров между генеральными штабами Армении и Великобритании в конце этого месяца. Область торгово-экономических отношений, в частности недавний бизнес-форум Армения-Великобритания в Лондоне, где министр экономики РА Ваан Керобян и государственный министр бизнеса и торговли Комс Минто приветствовали армянских и британских бизнесменов для обсуждения широкого спектра торговых связей и инвестиционные возможности между нашими странами.

Министры согласны с абсолютной необходимостью установления мира и стабильности на Южном Кавказе на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также полного уважения суверенитета и юрисдикции каждой страны, в отношении открытие региональных коммуникаций, как это предусмотрено Алма-Атинской декларацией", - далее говорится в заявлении. Отмечается, что министр по делам Европы подчеркнул приверженность Великобритании поддержке тех, кто пострадал от затяжного конфликта, в том числе посредством финансирования Международного комитета Красного Креста в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, объявленного в сентябре. "И, наконец, обе стороны надеются на укрепление отношений между Арменией и Соединенным Королевством после запуска этого стратегического диалога, в том числе посредством предстоящего визита министра по европейским делам в Армению и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которое мы совместно надеюсь реализовать в ближайшие месяцы", - отмечается в заявлении.