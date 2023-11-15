Среда, 15 Ноября 2023 11:08

АрмИнфо. Люди, покинувшие Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отвечая на вопрос, какие показания представители Госдепа намереваются дать в Конгрессе по Арцаху и есть ли у этого конфликта счастливый конец.

"Я не должен выступать на слушаниях, которые состоятся завтра, но я скажу, что мы по- прежнему считаем, что люди, покинувшие Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой, если они этого пожелают, и это право, которое следует поддерживать", - сказал он.