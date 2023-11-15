Среда, 15 Ноября 2023 11:05

АрмИнфо. 14 ноября парламентская делегация Армении, возглавляемая вице-спикером Национального Собрания РА Акопом Аршакяном, в Дамаске провела встречу с министром иностранных дел и диаспоры Сирийской Арабской Республики Фейсалом Аль- Микдадом.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи Акоп Аршакян подчеркнул уникальную роль сирийской армянской общины как неиссякаемого моста дружбы между двумя странами и народами.

<Нашу постоянную озабоченность вызывает положение гражданского населения Сирии, в том числе армян и других национальных меньшинств. В этой связи я хотел бы выразить благодарность сирийским властям за заботливое отношение к армянской общине и нашему культурному наследию", - подчеркнул вице-спикер НС. Была упомянута продолжающаяся военная операция в секторе Газа.

Касаясь международных платформ, Аршакян отметил, что Армения сохраняет свою позицию, голосуя за решения и резолюции, направленные на укрепление мира и безопасности на Ближнем Востоке, такие как "Создание зоны, свободной от ядерного оружия" и <Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке>.

Вице-спикер высоко оценил поддержку Сирии в организациях, членом которых Армения не является, и в рамках которых Азербайджан прилагает усилия для осуществления антиармянской деятельности, введения в заблуждение международного сообщества ложной риторикой, формирования негативного имиджа Армении и армянского народа.

Министр иностранных дел и диаспоры Сирии, в свою очередь, выразил поддержку суверенитета РА и посчитал неприемлемым любое нарушение территориальной целостности Армении.

Министр выразил поддержку армянской инициативе <Перекресток мира> по разблокированию транспортной инфраструктуры, категорически отвергая любую идею экстерриториального коридора, который мог бы поставить под сомнение территориальную целостность Армении.

Фейсал Аль-Микдад отметил, что Сирия готова защищать интересы Республики Армения в тех международных организациях, членом которых Армения не является.