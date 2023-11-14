Вторник, 14 Ноября 2023 18:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14 на улице Фучика, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 на 1-ом переулке улицы Фучика, жилые дома 1, 2, 3 на 2-ом переулке улицы Фучика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Лукашина;

11:00-15:00 улицы Мушакана 5, 6, 7;

11:00-17:00 жилые дома 1 на улице Пароняна, 1 на пр. Маштоца, 27 на улице Амиряна, жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда, жилой дом 11/11 на улице Аргишти, жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице А. Шагиняна и прилегающие переулки; частные дома 83-97 на улице Маршала Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилой дом 18 на улице Ширванзаде, жилые дома 10-14 на улице Тиграняна; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Арагацаван;

в Котайкской области:

11։00-14:00 село Дзорахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 13-15 на 2-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 42 на улице Шираза, жилые дома “Чарагайтаин А, Б, В, Г'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 28 на улице Манташяна, жилые дома 3, 3а, 5, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 125 на улице Арменакяна, частные дома 228, 250, 269 на улице норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед” в Норк Мараше; ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович”, “Евростан уют”, “Наири бизнестур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Наири”;

11:00-17:00 жилые дома 35-37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 36 на улице Московяна, жилые дома 4, 24, 24а, 26, 30 на улице Саряна, жилой дом 52 на улице Маисян, частные дома 1-20 в кв. “Конд”, жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери, жилой дом 87/1 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1-5 на улице Касяна, жилые дома 2-2/51 на улице Акобяна, частные дома 78-98 на улице Саркавага, частные дома 43/17-53/16 на улице Ачаряна, жилые дома 6, 17, 31 на улице Улнеци, жилые дома 9, 9а на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 11а, 13/1 на пр. Азатутяна, частные дома 49-71, 106-138 на улице Заряна и прилегающие территории, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Авшар;

10:30-12:30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Малишка и Заритап;

в Котайкской области:

11:00-16:00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни; компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”; частично село Джрвеж и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 частично поселок Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочная станция ‘Ануш Кнар”, “Гога-Седа”; воинская часть, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком” в селе Ваневан;

11։00-13:00 населенные пункты Верин Геташен, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:30-13:00 село Михайловка;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 1, 1а, 10, 12 на улице Ханджяна в городе Иджеван.