Вторник, 14 Ноября 2023 18:39

АрмИнфо.В ходе стратегического диалога, состоявшегося вчера в Лондоне, Великобритания приветствовала новый импульс в отношениях с Арменией. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РА. "Великобритания намерена расширять связи с Арменией в сфере торговли и безопасности, налаживая более тесное сотрудничество и диверсифицируя экономические отношения с Арменией", - заявил министр по европейским делам Великобритании Лео Дохерти на мероприятии, состоявшемся в Лондоне.

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что он приветствовал продолжающееся сотрудничество в сферах управления и верховенства закона, которое помогает укрепить политическую и экономическую устойчивость Армении.

"У нас была действительно позитивная дискуссия во время первой встречи стратегического диалога Великобритании и Армении. Существует значительный позитивный импульс и возможности для укрепления и углубления наших двусторонних отношений. Мы видим ответственный и позитивный подход правительства Армении - это позиция по построению мира и желание развивать торговые связи не только с Великобританией, но и со всем Кавказом. Мы очень ценим наши отношения с Арменией как с ответственным региональным игроком", - сказал британский министр.

Касаясь недавних событий в регионе, министр подчеркнул острую необходимость эффективного участия Армении и Азербайджана в переговорах при международном посредничестве для достижения исторического мирного соглашения.

В дипломатическом представительстве в этом ключе напомнили, что в сентябре Великобритания предоставила 1 миллион фунтов стерлингов Международному комитету Красного Креста (МККК) для поддержки гуманитарной помощи в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе и регионе в целом.

Министр Великобритании по европейским делам подтвердил приверженность Великобритании поддержке демократических и государственных реформ в Армении.

В этом финансовом году Великобритания посредством Фонда правильного управления (GGF) выделила 1,8 миллиона фунтов стерлингов на проекты в Армении, которые способствуют инклюзивности, инновациям и экономическому росту.

"Стратегический диалог, состоявшийся 13 ноября, совпал с открытием нового здания посольства Армении в Лондоне. Новое здание предоставит возможности расширения службы посольства и одновременно укрепления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Арменией.

Лео Дохерти продолжит обсуждение тем стратегического диалога в Ереване, во время своего визита на следующей неделе", - говорится в сообщении дипломатической миссии.