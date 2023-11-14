Вторник, 14 Ноября 2023 18:38

АрмИнфо.Армения рискует стать инструментом, а не фактором, в руках геополитических игроков.

Об этом 14 ноября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Армен Рустамян.

По его словам, что от этого выиграет страна, трудно представить для тех, кто хорошо не знает историю региона. Депутат заметил, что поведение Еревана по отношению к своим союзникам может вызвать вопросы у последних. <В регионе решается большой вопрос, и в этой ситуации необходимо правильное поведение, чтобы не получить ударов от той или иной стороны. К примеру, Турция и Азербайджан смогли получить выгоды от этого конфликта, но я не вижу умелой и грамотной политики со стороны официального Еревана. Да, и у нас имеются вопросы к России, мы тоже недовольны многими ее действиями, но мы не должны заставлять Россию превращать нас во врага. <Хотят заставить русских стать нашим хорошим другом? Браво! Весь мир не может Россию заставить сделать что-то, вы хотите?> - с сарказмом добавил Рустамян.