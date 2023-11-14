Вторник, 14 Ноября 2023 16:35

АрмИнфо. Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай провел переговоры с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

На встрече также присутствовали глава офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт и директор офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Юрген Хейссель.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере совершенствования законодательства в области масс-медиа и развития средств массовой информации в Казахстане.