Вторник, 14 Ноября 2023 14:40

АрмИнфо. В Армении может быть повышен призывной возраст граждан. С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Айк Саркисян.

Представляя инициативу 14 ноября на брифинге, парламентарий отметил, что законопроектом предлагается повысить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 40 лет. <Считаю, что установленный в стране призывной возраст - это низкий порог. В ближайшее время я инициирую обсуждение вопроса о повышении этого порога до 40 лет", - сказал Саркисян, добавив, что в ряде стран, таких как Азербайджан, Греция, Сирия призывной возраст выше, чем в Армении.

Коснулся парламентарий и введенного в обращение проекта законов, согласно которым уклонистам предлагается возможность избежать службы в армии путем осуществления соответствующих выплат. В частности, предлагается дать возможность гражданину РА во возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком в 24 месяца и выплатить 2,5 миллиона драм, пройти военную службу сроком на 6 месяцев и выплатить 5 миллионов драм, пройти военную службу сроком на 1 месяц и выплатить 10 миллионов драм, быть освобожденной от службы, выплатив 15 миллионов драм.

Саркисян подчеркнул, что 10 млн драм - это та сумма, которую получит контрактник за 2 года службы. <То есть, это та сумма, с помощью которой у государства будет возможность взять на службу еще одного военнослужащего-контрактника с ежемесячной зарплатой более 400 тыс. драмов", - отметил депутат. Что касается разницы выплат в 5 млн драмов, то, по словам парламентария , это сделано для стимулирования хотя бы краткосрочной службы. Такая мера позволит гражданам обучиться навыкам обращения с оружием, встать на учет в воинской части и т.д.