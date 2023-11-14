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АрмИнфо. В Армении может быть повышен призывной возраст граждан. С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Айк Саркисян.
Представляя инициативу 14 ноября на брифинге, парламентарий отметил, что законопроектом предлагается повысить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 40 лет. <Считаю, что установленный в стране призывной возраст - это низкий порог. В ближайшее время я инициирую обсуждение вопроса о повышении этого порога до 40 лет", - сказал Саркисян, добавив, что в ряде стран, таких как Азербайджан, Греция, Сирия призывной возраст выше, чем в Армении.
Коснулся парламентарий и введенного в обращение проекта законов, согласно которым уклонистам предлагается возможность избежать службы в армии путем осуществления соответствующих выплат. В частности, предлагается дать возможность гражданину РА во возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком в 24 месяца и выплатить 2,5 миллиона драм, пройти военную службу сроком на 6 месяцев и выплатить 5 миллионов драм, пройти военную службу сроком на 1 месяц и выплатить 10 миллионов драм, быть освобожденной от службы, выплатив 15 миллионов драм.
Саркисян подчеркнул, что 10 млн драм - это та сумма, которую получит контрактник за 2 года службы. <То есть, это та сумма, с помощью которой у государства будет возможность взять на службу еще одного военнослужащего-контрактника с ежемесячной зарплатой более 400 тыс. драмов", - отметил депутат. Что касается разницы выплат в 5 млн драмов, то, по словам парламентария , это сделано для стимулирования хотя бы краткосрочной службы. Такая мера позволит гражданам обучиться навыкам обращения с оружием, встать на учет в воинской части и т.д.
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|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
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|Турция намерена продлить еще на год срок пребывания своих военных на территории Азербайджана
|Сын бывшего губернатора Сюника арестован: ему дополнили обвинение
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|С нуля... на международные рынки: "Флексопак"
|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
|Мурад Папазян: Вместе с мэром Парижа потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане
|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
|На осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
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|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
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|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
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