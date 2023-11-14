Вторник, 14 Ноября 2023 14:38

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 14 ноября встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом Аль Боварди.

Как сообщает пресс-служба МО РА, во встрече также принял участие министр высокотехнологической промышленности РА Роберт Хачатрян.

Обсуждены вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества между РА и ОАЭ в сфере обороны.

Собеседники выразили готовность приложить усилия в целях развития сотрудничества, а также установления правовых основ для этого сотрудничества.