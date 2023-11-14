|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Министр по европейским делам Великобритании на следующей неделе посетит Ереван
|Депутат НС РА: мы не должны заставлять Россию превращать нас во врага
|ЕНП призвала власти Армении освободить вице- председателя Республиканской партии
|Иначе, как дипломатическим демаршем, не назовешь отказ премьер-министра РА от участия в саммите ОДКБ - депутат
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Министр обороны Армении встретился с государственным министром обороны ОАЭ
|Бельгийский комитет АРФ "Дашнакцутюн" отказался от встречи с Заре Синаняном
|В Армении будут продлены сроки выдачи паспортов старого образца
|Арман Татоян расскажет общественно-политическим кругам США о преступлениях Азербайджана в отношении армян
|Институт Лемкина призывает международное сообщество убедить режим Алиева немедленно освободить всех армян удерживаемых в Азербайджане
|Организации, занятые в сфере накоплением стратегического материального резерва, могут быть привлечены к ответственности за его не сохранность
|Пашинян не едет в Москву: он надеется на понимание партнеров по ОДКБ
|В Армении будут снижены требования к физической подготовке новых сотрудников оперативных подразделений Антикоррупционного комитета
|Любая власть любого государства должна обеспечивать своих граждан паспортами, но только не в Армении - депутат
|Как будет решаться вопрос с финансированием Службы внешней разведки? Депутат НС поднимает проблему
|Сенатор Менендес призвал администрацию Байдена сократить всю военную помощь Азербайджану и ввести санкции против режима Алиева
|Мирзоян и Дохерти обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе
|Деятельность сети генсеков парламентов стран Восточного партнерства была эффективной - НС РА
|Армения выступает за сохранение единства и суверенитета Сирии и решение проблемы путем всестороннего диалога - вице-спикер НС
|ЕС принял решение усилить свою гражданскую миссию в Армении и изучит возможность поддержки Еревана
|Землетрясение в Иране ощущалось в ряде регионов Армении
|Арарат Мирзоян принял участие в церемонии открытия нового посольства Армении в Лондоне
|СМИ: Бронеавтомобили Bastion, направленные Францией Армении, ранее предназначались для Украины
|У премьера Армении обсудили процесс проектирования Академгородка
|Омбудсмен Армении рассказала послу Швейцарии о попранных правах арцахцев
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Глава МИД Франции: Настало время выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
|РПА: можно привести тысячу доводов против разрыва отношений Еревана с Москвой, пусть власти приведут хоть один <за>
|Турция намерена продлить еще на год срок пребывания своих военных на территории Азербайджана
|Сын бывшего губернатора Сюника арестован: ему дополнили обвинение
|FLYONE ARMENIA запускает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево
|Греция, Кипр и Армения провели совместные образовательные тренинги сил специальных операций
|Черная пятница от IDBank
|С нуля... на международные рынки: "Флексопак"
|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
|Мурад Папазян: Вместе с мэром Парижа потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане
|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
|На осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
|Более 50.тыс. учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван
|В Минобороны Армении рассказали о масштабных фортификационных работах, проводимых на передовой и в тылу
|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
|Турция отменила господдержку СМИ нацменьшинств
|РПА: пока мы не защитим интересы государства также, как свои личные, мы не будем достойны независимости
|С сегодняшнего дня запрещен въезд грузового транспорта в малый центр Еревана в дневное время
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Ереване с 18 по 20 ноября
|Армен Григорян и Чарльз Фрис обсудили возможности сотрудничества Армении с ЕС в оборонной сфере
|Никол Пашинян: Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения
|Никол Пашинян: Если Азербайджан не откажется от принципов, принятых в рамках встречи в Брюсселе - подписание мирного договора в ближайшие месяцы станет вполне реальным
|Глава МИД: Расширенная повестка сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего политического диалога с Францией
|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|Читать больше
АрмИнфо.В Армении будут продлены сроки выдачи паспортов старого образца. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 ноября в первом чтении обсуждает поправки в законе <О паспорте гражданина> и в пакете смежных законов.
По словам руководителя Службы миграции и гражданства МВД РА Армена Казаряна, в 2017 году подошел к концу срок действия договора с польской компанией, занимавшейся производством и обслуживанием армянских биометрических паспортов и ID-карт. После этого началась разработка новых и более современных требований к паспортам. Параллельно периодически продлевался срок выдачи паспортов старого образца. Теперь предлагается вновь продлить сроки выдачи новых паспортов и ID-карт до внедрения новой системы.
По словам Казаряна, правительство Армении решило полностью перейти на систему биометрических паспортов. "Планируется провести более
масштабные реформы и организовать новый конкурс, который бы предусматривал внедрение новой модернизированной системы выдачи документов как гражданам Армении, так и иностранцам и беженцам>, - сказал Казарян.
Напомним, что ранее директор Агентства информационных систем РА Нерсес Ерицян сообщал, что договор планируется заключить уже во второй половине 2024 года. После этого, по его словам, внедрение всей системы займет не более 12 месяцев.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Министр по европейским делам Великобритании на следующей неделе посетит Ереван
|Депутат НС РА: мы не должны заставлять Россию превращать нас во врага
|ЕНП призвала власти Армении освободить вице- председателя Республиканской партии
|Иначе, как дипломатическим демаршем, не назовешь отказ премьер-министра РА от участия в саммите ОДКБ - депутат
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Министр обороны Армении встретился с государственным министром обороны ОАЭ
|Бельгийский комитет АРФ "Дашнакцутюн" отказался от встречи с Заре Синаняном
|В Армении будут продлены сроки выдачи паспортов старого образца
|Арман Татоян расскажет общественно-политическим кругам США о преступлениях Азербайджана в отношении армян
|Институт Лемкина призывает международное сообщество убедить режим Алиева немедленно освободить всех армян удерживаемых в Азербайджане
|Организации, занятые в сфере накоплением стратегического материального резерва, могут быть привлечены к ответственности за его не сохранность
|Пашинян не едет в Москву: он надеется на понимание партнеров по ОДКБ
|В Армении будут снижены требования к физической подготовке новых сотрудников оперативных подразделений Антикоррупционного комитета
|Любая власть любого государства должна обеспечивать своих граждан паспортами, но только не в Армении - депутат
|Как будет решаться вопрос с финансированием Службы внешней разведки? Депутат НС поднимает проблему
|Сенатор Менендес призвал администрацию Байдена сократить всю военную помощь Азербайджану и ввести санкции против режима Алиева
|Мирзоян и Дохерти обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе
|Деятельность сети генсеков парламентов стран Восточного партнерства была эффективной - НС РА
|Армения выступает за сохранение единства и суверенитета Сирии и решение проблемы путем всестороннего диалога - вице-спикер НС
|ЕС принял решение усилить свою гражданскую миссию в Армении и изучит возможность поддержки Еревана
|Землетрясение в Иране ощущалось в ряде регионов Армении
|Арарат Мирзоян принял участие в церемонии открытия нового посольства Армении в Лондоне
|СМИ: Бронеавтомобили Bastion, направленные Францией Армении, ранее предназначались для Украины
|У премьера Армении обсудили процесс проектирования Академгородка
|Омбудсмен Армении рассказала послу Швейцарии о попранных правах арцахцев
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Глава МИД Франции: Настало время выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
|РПА: можно привести тысячу доводов против разрыва отношений Еревана с Москвой, пусть власти приведут хоть один <за>
|Турция намерена продлить еще на год срок пребывания своих военных на территории Азербайджана
|Сын бывшего губернатора Сюника арестован: ему дополнили обвинение
|FLYONE ARMENIA запускает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево
|Греция, Кипр и Армения провели совместные образовательные тренинги сил специальных операций
|Черная пятница от IDBank
|С нуля... на международные рынки: "Флексопак"
|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
|Мурад Папазян: Вместе с мэром Парижа потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане
|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
|На осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
|Более 50.тыс. учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван
|В Минобороны Армении рассказали о масштабных фортификационных работах, проводимых на передовой и в тылу
|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
|Турция отменила господдержку СМИ нацменьшинств
|РПА: пока мы не защитим интересы государства также, как свои личные, мы не будем достойны независимости
|С сегодняшнего дня запрещен въезд грузового транспорта в малый центр Еревана в дневное время
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Ереване с 18 по 20 ноября
|Армен Григорян и Чарльз Фрис обсудили возможности сотрудничества Армении с ЕС в оборонной сфере
|Никол Пашинян: Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения
|Никол Пашинян: Если Азербайджан не откажется от принципов, принятых в рамках встречи в Брюсселе - подписание мирного договора в ближайшие месяцы станет вполне реальным
|Глава МИД: Расширенная повестка сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего политического диалога с Францией
|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|Читать больше
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Читать больше
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
|Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
|Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
|Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
|Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
|Детектив не звонит дважды
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации