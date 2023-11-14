Вторник, 14 Ноября 2023 14:36

АрмИнфо.В Армении будут продлены сроки выдачи паспортов старого образца. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 ноября в первом чтении обсуждает поправки в законе <О паспорте гражданина> и в пакете смежных законов.

По словам руководителя Службы миграции и гражданства МВД РА Армена Казаряна, в 2017 году подошел к концу срок действия договора с польской компанией, занимавшейся производством и обслуживанием армянских биометрических паспортов и ID-карт. После этого началась разработка новых и более современных требований к паспортам. Параллельно периодически продлевался срок выдачи паспортов старого образца. Теперь предлагается вновь продлить сроки выдачи новых паспортов и ID-карт до внедрения новой системы.

По словам Казаряна, правительство Армении решило полностью перейти на систему биометрических паспортов. "Планируется провести более

масштабные реформы и организовать новый конкурс, который бы предусматривал внедрение новой модернизированной системы выдачи документов как гражданам Армении, так и иностранцам и беженцам>, - сказал Казарян.

Напомним, что ранее директор Агентства информационных систем РА Нерсес Ерицян сообщал, что договор планируется заключить уже во второй половине 2024 года. После этого, по его словам, внедрение всей системы займет не более 12 месяцев.