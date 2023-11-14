Вторник, 14 Ноября 2023 14:36

АрмИнфо. Вместе с главой общины Капана Геворгом Парсяном и главой общины Горис Арушом Арушаняном мы находимся с рабочим визитом в американском штате Калифорния. Об этом сообщил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Армян Татоян.

Он проинформировал, что в визите принимает участие американский армянин, юрист- международник Гарник Керконян. Визит организован при поддержке Западного отделения Армянского Национального комитета Америки под общим руководством юриста Каро Казаряна.

"В ходе визита пройдут встречи с представителями городских советов Лос-Анджелеса и Глендейла, представителями АНКА, армянской общины Лос-Анджелеса и др.

Цель визита - рассказать общественно-политическим кругам США о преступлениях Азербайджана, в том числе и вторжении в Армению, создавшейся в результате них ситуации в общинах Капан и Горис Сюникской области РА, нарушениях прав человека, а также укрепление связей Капана и Гориса с соответствующими властями Лос- Анджелеса, американского штата Калифорния. Визит особенно важен, учитывая, что Глендейл и Капан являются городами-побратимами", - сообщил Татоян.