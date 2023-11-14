Вторник, 14 Ноября 2023 12:58

АрмИнфо.В Армении организации, занятые в сфере накоплением стратегического материального резерва, могут быть привлечены к ответственности за его не сохранность. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 ноября во втором чтении обсуждает поправки в Кодексе об административных правонарушениях и в законе <О материальном резерве>.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Давида Амбаряна, не представление организациями, осуществляющими накопление и хранение стратегических резервов, отчетности в установленные сроки в уполномоченный орган влечет за собой наложение штрафов. Перечень продукции определяется решением кабмина. После предупреждения в случае не представления отчетности в течение 5 дней приведет к удвоению штрафных санкций.

Для организаций, за исключением организаций, осуществляющих импорт лекарственных средств или медицинской техники, включенных в резерв стратегических резервов и имеющих обязанность по их хранению, сумма штрафа составит 10% от объемов товаров, подлежащих включению в резерв. Для организаций, осуществляющей импорт лекарственных средств или медицинского имущества, включенных в резерв стратегических резервов, размер штрафа составит две тысячи минимального размера оплаты труда.