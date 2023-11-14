Вторник, 14 Ноября 2023 12:55

АрмИнфо. В Армении будут снижены требования к физической подготовке новых сотрудников и специалистов оперативных подразделений Антикоррупционного комитета. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 ноября во втором чтении обсуждает поправки в законе <Об Антикорупционном комитете>.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Ара Мкртчян, ныне действующим законодательством установлено требование о формировании оперативных подразделений Комитета исключительно из физически подготовленных лиц. Однако оперативная работа предусматривает не только наличие физической силы, но и ума. По этой причине предусмотрено начать привлекать в структуру специалистов в сфере высоких и информационных технологий, экономистов и других специальностей. По словам замминистра, высококвалифицированные специалисты данного профиля очень востребованы, и их трудоустройство в Комитет поможет существенно повысить эффективность борьбы с коррупционными явлениями. Также сотрудники ведомства получат право и возможность на применение физической силы путем задействования спецсредств, в том числе и стрелкового оружия. <В самом законе подобный пункт имеется, однако нет правовых регулировок, позволяющих определить, в каких случаях спецсредства применять можно, а в каких нет>, - пояснил Мкртчян.