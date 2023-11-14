Вторник, 14 Ноября 2023 12:52

АрмИнфо. В проекте государственного бюджета Армении 2024 года остались вопросы, которые требуют обсуждений. Об этом 14 ноября на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

В частности, как отметил парламентарий, на бюджетных слушаниях в комиссиях НС был обсужден весь спектр вопросов, связанных с обороной, другими силовыми структурами, но ни слова не было сказано о Службе внешней разведки, на которую в следующем году впервые планируется направить многомиллиардные инвестиции. <Более того, представитель Службы даже не явился на обсуждения по проекту госбюджета. Как же будет решена эта проблема?> - задал вопрос Манукян

В ответ председатель НС Ален Симонян предложил обсудить проблему в рабочем порядке в ходе перерыва в работе НС, чтобы найти <золотую середину>.

Напомним, что 4 октября т.г. бывший Омбудсмен РА Кристине Григорян была назначена директором Службы внешней разведки. Проект закона о создании отдельной Службы внешней разведки был утвержден кабмином, а затем одобрен и парламентом Армении в декабре прошлого года. Служба будет заниматься разведкой и борьбой с терроризмом, а также будет находиться в прямом подчинении главы правительства.