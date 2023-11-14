Вторник, 14 Ноября 2023 12:51

АрмИнфо.Сенатор Роберт Менендес обратился к президенту США Джо Байдену с мощным призывом направить немедленную гуманитарную помощь жертвам геноцида армян в Арцахе. Об этом сообщает пресс- служба Армянского Национального комитета Америки (АНКА).

Менендес также призвал администрацию Байдена сократить всю военную помощь Азербайджану и ввести санкции против режима Алиева за военные преступления.

В АНКА напомнили, что 19 сентября, после жестокой девятимесячной блокады, азербайджанские силы напали на Арцах, убив более 500 человек и вынудив 120 000 коренных армян-христиан Арцаха покинуть свои родные дома, чтобы избежать геноцида со стороны Азербайджана. С тех пор Азербайджан отказался участвовать в мирных переговорах при международном посредничестве, что создает угрозу новых нападений на суверенную территорию Республики Армения.

В этой связи в АНКА призвали всех небезучастных связаться с президентом Байденом, вице-президентом Харрис, со своими сенаторами и представителями и призвать их положить конец соучастию США в азербайджанском геноциде против армян Арцаха, остановить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении путем: введения в действие раздела 907 и прекращение всей военной и военной помощи США Азербайджану; отправки крупной гуманитарной помощи США для помощи всем армянам, пострадавшим от этнических чисток и геноцида в Азербайджане; введения санкций в отношении Азербайджана посредством применения законов США и международного права, включая Глобальный закон Магнитского и Конвенцию ООН о предотвращении геноцида и наказании за него, за этническую чистку армянского населения Арцаха.

Кроме того добиться освобождения лидеров Арцаха и всех армянских военнопленных, незаконно удерживаемых правительством Азербайджана; обеспечения права коренного армянского населения Арцаха на возвращение и мирное проживание в своих родовых домах; обеспечения безопасности границ Республики Армения от дальнейшей агрессии Азербайджана.