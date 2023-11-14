Вторник, 14 Ноября 2023 10:29

АрмИнфо. Активизация в последнее время политического диалога высокого уровня между РА и Соединенным Королевством, начало стратегического диалога свидетельствуют о готовности сторон поднять на качественно новый уровень партнерство Армения-Великобритания и усилиях, предпринимаемых в направлении.

Об этом на встрече в Лондоне констатировали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министра по вопросам Европы Великобритании Лео Дохерти. Встреча заложила начало стратегическому диалогу РА-Великобритания.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи обсуждалась вся повестка двусторонних отношений, затронуты текущие взаимодействие в политической, торгово- экономической сфере, областях безопасности, инноваций, межличностных контактов и других областях, а также перспективы их расширения.

Стороны подробно обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В контексте последнего Мирзоян подчеркнул важность продвижения мирного процесса на основе принципов, отраженных в заявлении, принятом после четырехсторонней встречи в Гранаде в октябре текущего года, выражения публичных обязательств со стороны Азербайджана, а также активного участия международных партнеров в этом вопросе.

В контексте разблокирования региональных маршрутов, глава армянского внешнеполитического ведомства представил разработанный Арменией проект "Перекресток мира", подчеркнув ожидаемые в результате его реализации преимущества для стабильности и развития Армении и региона в целом.

Собеседники также обсудили насильственное перемещение более 100 тысяч армян в результате этнической чистки со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе и шаги, предпринимаемые для удовлетворения основных потребностей и прав народа Арцаха.

После встречи стороны кратко подвели итоги дискуссии.