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 Вторник, 14 Ноября 2023 10:27
Александр Аванесов

Деятельность сети генсеков парламентов стран Восточного партнерства была эффективной - НС РА

Деятельность сети генсеков парламентов стран Восточного партнерства была эффективной - НС РА

АрмИнфо.Подотчетность и прозрачность работы являются важными краеугольными камнями, на которых мы реализуем совместные с зарубежными партнерами программы. Как и предыдущие годы, этот год также был насыщен достижениями совместной работы, которые готовят основу для реализации новых будущих проектов.

Об этом накануне в ходе очередной встречи партнеров-координаторов, оказывающих поддержку в развитии парламента Армении, заявил руководитель аппарата Национального Собрания РА, генеральный секретарь Давид Аракелян.

По его словам, периодические встречи, ставшие традиционными, направлены не только на укрепление партнерских отношений, но и на подотчетность за проводимую совместную работу. Генеральный секретарь аппарата НС поблагодарил своих коллег за беспрецедентную помощь, оказанную аппарату НС.  "И в этом году у нас были примеры синергии сотрудничества, когда несколько международных организаций работали над одним проектом. Этот опыт является для нас образцовым и заслуживает высокой оценки. Опыт, который, я уверен, будет непрерывным и охватит различные области", - сказал Давид Аракелян.

Он отметил, что цель сотрудничества - развивать и укреплять способности персонала, изучая лучший мировой опыт, локализовать его, учитывая как законодательство Армении, так и трудовые и человеческие особенности. Руководитель аппарата НС подчеркнул важность расширения географии сотрудничества аппарата НС Армении с аппаратами парламентов разных стран, а также создание уникальной платформы для рабочего сотрудничества, в том числе, с неправительственными организациями.

<Канада открыла посольство в Армении, потому что Армения взяла курс на демократические процессы, свидетелями которых мы стали в последние годы. Это укрепило связи между двумя странами, а также предоставило более широкие возможности для сотрудничества. Нам необходимо понять, как Канада может поддержать укрепление демократии в Армении. Одним из ключевых моментов, конечно же, является работа с парламентским центром", - сказал посол Канады в Армении Эндрю Тернер.

<Это важная встреча, на которой все партнеры делятся информацией, учатся друг у друга, а также планируют реализацию будущих проектов. Спустя годы после того, как эта платформа была одобрена программой ПРООН <Новая Армения: Современный парламент>, НС Армении берет это сотрудничество в свои руки, что является отличным продвижением, достижением в рамках нашего сотрудничества>, - сказала постоянный представитель офиса ПРООН в Армении Натия Нацвлишвили, добавив, что целью программы является содействие развитию политики развития и механизмов контроля. Говоря о достижениях 2023 года, Натия Нацвлишвили особо подчеркнула сотрудничество посредством синергии, вовлечение Национального Собрания в работу с политическим обществом и общественностью.

Заместитель руководителя аппарата НС Эгине Хачикян представила реализованные работы. По ее словам, согласно представленным

показателям, зафиксированы достаточно серьезные достижения.  Эгине Хачикян отметила, что деятельность сети генеральных секретарей парламентов стран Восточного партнерства с GIZ в этом году была достаточно эффективной. Она упомянула, в частности,  проведение тематических семинаров в рамках сети, образовательные визиты в Бундестаг Германии, а также обучение женщин-лидеров парламентов-членов сети в немецкой школе управления Херти.

Руководитель региональной программы, координатор национальных программ в Армении Грач Ярмолян, приветствуя коллег от имени Министерства экономического развития и международного сотрудничества Германии и Германской компании международного сотрудничества, отметил, что аппарат НС имеет ряд инноваций и достижений, которые можно экспортировать и инвестировать в усилия других стран. Он подчеркнул, что эффективная работа будет продолжена в рамках платформы Восточного партнерства. Говоря о предстоящих программах, Грач Ярмолян отметил, что сотрудничество с Бундестагом Германии и местными парламентами продолжится.

Говоря о работе, проводимой с Международным республиканским институтом (IRI), Эгине Хачикян отметила, что все запланированные на этот год тренинги в рамках программ повышения квалификации кадров включены в одну программу <Осенняя школа>. Тематические тренинги проводятся лучшими специалистами по насыщенной программе.  Она особо отметила важность ежегодных тематических исследований, проводимых институтом, информации, полученной в результате этой работы.

Директор Международного республиканского института Джеймс Дэвидс представил подробности работ, практических занятий, проводимых с сотрудниками экспертно-аналитического управления НС. Он представил подробности работ, практических занятий и онлайн - обсуждений с сотрудниками экспертно-аналитического управления НС. <Мы усердно работаем в рамках стратегии парламента по управлению социальными сетями. После долгих обсуждений была официально принята стратегия организации коммуникации в социальных сетях НС РА", - пояснил директор IRI, добавив, что это поможет аппарату НС эффективно общаться с общественностью. По его словам, институт всегда готов поддержать аппарат парламента в подобных инициативах.

Говоря о программах, реализуемых с Национально- демократическим институтом (НДИ), Эгине Хачикян отметила, что в 2024 году Национальное Собрание уже четвертый год будет принимать стипендиатов, набранных Национально-демократическим институтом и Национальным Собранием.  Спикер НС Ален Симонян уже встретился с участниками <Парламентской программы молодых специалистов>.  Эгине Хачикян подчеркнула, что имеется  истории успеха стипендиатов, которые продолжают свою работу в парламенте Армении.

Представитель <Программы расширения прав и возможностей женщин> НС Лаура Симонян подчеркнула, что НС тесно сотрудничает со всеми фракциями НС, цель которого - обеспечить связь фракций с гражданами посредством различных общественных встреч. Ведется работа по созданию видеороликов для полугодовых сводных отчетов фракций. Женщинам-депутатам оказывается адресная поддержка, целью которой является содействие повышению их роли, общественного признания и лидерства.

Программа развития ООН <Новая Армения: Современный парламент> действует уже около пяти лет и завершится через несколько месяцев.

Эгине Хачикян выразила надежду, что новые программы будут реализованы совместно с Программой развития ООН. Она выделила три показателя результата:  улучшение качества законодательного контроля и разработки политики, прозрачности и подотчетности, а также быстрого законодательного реагирования, инклюзивности и участия.

Говоря о работе, проводимой с Канадским парламентским центром уже четвертый год, Эгине Хачикян отметила, что в результате оценки потребностей стратегический план был успешно реализован. Разработан оперативный план на 2023- 2024 годы. Она указала на наличие платформы для совместной работы неправительственных организаций и сотрудников, занимающихся вопросами молодежи, женщин и людей с ограниченными возможностями.

Эгине Хачикян коснулась также организации обмена опытом между аппаратами армяно-канадских парламентов, продолжения парламентской стажировки по темам вовлечения граждан и инклюзивности.

Натия Нацвлишвили поблагодарила за проделанную впечатляющую работу, подчеркнув существующее внутреннее сотрудничество и координацию вокруг различных программ. <Есть динамизм, есть дух, скоординированные усилия... У нас очень амбициозные планы, когда речь идет о создании эффективного, прозрачного, профессионального законодательного органа как неотъемлемой части демократии Армении. Чтобы пойти по этому пути, нужны время и совместные усилия", - сказала постоянный представитель офиса ПРООН в Армении.

Руководитель аппарата НС, генеральный секретарь Давид Аракелян отметил, что парламент Армении готов к новому сотрудничеству и реализации реалистичных планов. 

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