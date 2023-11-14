Вторник, 14 Ноября 2023 10:26

АрмИнфо. Армения выступает за сохранение единства и суверенитета Сирии и решение проблемы путем всестороннего диалога. Об этом накануне в ходе встречи с председателем Народного Собрания Сирийской Арабской Республики Хаммудой Саббахом заявил вице-спикер НС РА Акоп Аршакян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба НС РА, Сирия имеет уникальное значение и роль для Армении и армянского народа. Аршакян с удовлетворением отметил традиционные теплые и партнерские отношения с Сирией, опирающиеся на многовековые исторические связи двух народов, добрую волю и прочную основу для взаимного доверия.

"С 2019 года армянская гуманитарная миссия в Сирии разминировала почти 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров сельскохозяйственных территорий, а также оказала медицинскую помощь более чем 60 тысячам жителей. Кроме того, во время разрушительного землетрясения в феврале 2023 года Армения поддержала дружественный народ Сирии, отправив около 55 тонн гуманитарного груза", - отметил вице-спикер.

В ходе встречи была подробно представлена ситуация в регионе Южного Кавказа, обсуждена необходимость достижения прочного мира в регионе.

<Хочу подчеркнуть, что, несмотря на все сложности и вызовы, Республика Армения имеет политическую волю идти по пути мира. Считаем это возможным на основе принципов суверенитета, территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также неприменения силы и угрозы применения силы. Разблокирование дорог в нашем регионе может послужить перекрестком, соединяющим Персидский залив с Черным морем и Каспийское море со Средиземным морем, который мы называем <Перекрестком мира>, - подчеркнул вице-спикер НС.

Председатель Народного Собрания Сирии рассказал о многовековой дружбе между двумя странами и народами, подчеркнув роль и значение сирийской армянской общины - от вопросов управления до экономической и культурной жизни. Говоря о мире, Саббах подчеркнул, что Дамаск разделяет важность суверенитета, территориальной целостности, а также принципов неприменения силы и угрозы применения силы.

Делегация РА, возглавляемая вице-спикером НС РА, также встретилась с руководителем парламентской группы дружбы Сирия-Армения Люси Искенян и членами группы дружбы. В ходе встречи Акоп Аршакян отметил, что Ереван придает важное значение роли парламентской дипломатии и углублению парламентских связей, в которых неоценимую роль играют парламентские группы дружбы, как движущей силы сотрудничества между законодательными органами.

Вице-спикер подчеркнул, что парламентские группы дружбы являются дополнительным стимулом к процессу укрепления взаимопонимания и взаимного доверия между двумя странами, а также расширению спектра общих взглядов.

Люси Искенян, поблагодарив за встречу, отметила, что будут предприняты усилия для решения вопросов совместной повестки дня и укрепления парламентских связей между двумя странами.