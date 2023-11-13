Понедельник, 13 Ноября 2023 21:04

АрмИнфо. Землетрясение в Иране ощущалось в ряде регионов Армении.

Так, согласно сообщению пресс-службы СС МВД Армении, 13 ноября в 18:58 по местному времени (в 14:58 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МВД Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4.3 в 23 км к северо-востоку от города Маку (Иран). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось в Араратской и Вайоцдзорской областях - 3-4 балла, а также в Ереване - 2-3 балла.