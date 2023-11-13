Понедельник, 13 Ноября 2023 17:59

АрмИнфо. С призывом к премьер-министру РА Николу Пашиняну и членам его команды привести хоть один убедительный довод, который бы свидетельствовал о необходимости разрыва отношений с Россией, обратился 13 ноября член правления ранее правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

В беседе с журналистами он не исключил возможности того, что власти действительно поведут страну к выходу из ОДКБ и выводу российской базы с территории Армении с приданием стране статуса якобы вне блочного государства. <Все возможно, можно, к примеру, объявить войну государству с ядерным оружием, после чего всю тяжесть проблем будет нести армянский народ. Еще в 2018 году в парламенте я заявил, что не вижу Пашиняна в качестве Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, поскольку в нашем регионе, который полон конфликтов и где скрещиваются интересы сверхдержав, не должно быть безграмотных, эмоциональных, хаотичных руководителей. Их наличие - это уже напасть>, - сказал Шармазанов.

Политик заметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан, чья страна является членом Европейского Союза, продолжает не идет на обострение отношений с Москвой. Соседняя Грузия, являясь кандидатом на вступление в ЕС и идя по пути евроинтеграции, также поддерживает взвешенные отношения с Россией.

<Я могу привести тысячу доводов против разрыва отношений с Москвой - от экономических до военных, возможностей роста цен на газ и электроэнергию, сокращения объемов трансфертов, не говоря уже о закрытии российского рынка для армянских товаров и бесхозности наших границ. Впрочем, кому я это говорю, когда в стране нет власти.

Власть - это защита национальных интересов>, - отметил Шармазанов, с сарказмом отреагировав на вопрос о возможности поставок в Армению иранского газа вместо российского. <Вы играете в игры с Западом, и <счастливый> от этих игр Иран будет вам за это газ поставлять?>, - задал вопрос политик.

Он отметил, что власти Армении настолько безграмотны, что не понимают или не видят процесса регионализации Южного Кавказа, и к этому региону относятся Россия, Иран и Турция. Вместо того, чтобы поддерживать отношения с ними, Ереван выбрал Запад и Турцию.

<Даже президент Азербайджана Ильхам Алиев со своими стратегическими отношениями с Израилем, пытается отколоть от Армении ее союзников, поддерживая в то же время нормальные, взвешенные отношения с Россией и Ираном, чего не скажешь о наших управленцах, которые только ухудшают эти отношения>, - подчеркнул вице-председатель РПА.