Понедельник, 13 Ноября 2023 17:05

АрмИнфо. Сын бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна, Тигран Хачатрян арестован, обвинение изменено. Об этом сообщил советник главы СК Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

Напомним, что сын бывшего губернатора Сюникской области Армении Сурика Хачатряна (Лиска), проходящий по делу о хулиганстве с применением оружия в городе Горисе и причинении легкого телесного повреждения лицу из хулиганских побуждений (ч.2 статьи 171 - нанесение легкого вреда здоровью), днями ранее был обнаружен в Ереване.

Как сообщил Абрамян, Хачатряну предъявлены новое обвинение по ч.1 статьи 335 (незаконное ношение оружия), ч.3 статьи 297 (хулиганство, совершенное с помощью оружия или заранее подготовленного с этой целью предмета, использованного в качестве оружия), п. 6, 8 и 12 ч.2 статьи 167 (нанесение вреда здоровью средней тяжести). Суд удовлетворил ходатайство об аресте Хачатряна.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июня 2023 г Хачатрян-младший повздорил с работником станции техобслуживания в Горисе, итогом чего стала стрельба и ранение 46-летнего мужчины. Осознавая плачевные последствия выходки, Хачатрян-младший в тот же день в сопровождении друга на другой своей машине покинул Горис. В качестве меры пресечения в отношении Хачатряна избран арест, он объявлен в розыск.

Тигран Хачатрян в 2013 году проходил по делу об убийстве Аветика Будагяна, которое произошло возле дома бывшего губернатора. В рамках этого дела суд оправдал Тиграна Хачатряна, расценив его действия как самооборону.