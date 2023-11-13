Понедельник, 13 Ноября 2023 16:42

АрмИнфо. В преддверии Черной пятницы, с 10 ноября по 1 декабря включительно, закажите карты Visa Gold, Travel, Visa Platinum, Mastercard Standard от IDBank-а и получите 50% скидку на весь срок действия.

Карты Visa Digital будут выпускаться без комиссии за обслуживание во всех валютах на весь срок действия карты.

В рамках акции карты можно будет заказать через мобильное приложение Idram&IDBank, платформу IDBanking.am, через официальный сайт Банка, во всех филиалах Банка или через колл-центр.

Из Банка сообщают, что это прекрасная возможность приобрести карты Банка и воспользоваться всеми преимуществами.



Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.